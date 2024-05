Jurgen Klopp solo in mezzo al campo ad Anfield: ascolta il silenzio, poi un tifoso lo scopre Klopp si aggira da solo tra il campo e le tribune di Anfield ma un gruppo di tifosi lo nota: hanno scoperto che costa stava facendo prima della sua ultima partita in casa con il Liverpool. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Un ombra solitaria si aggira per la Kop, la leggendaria curva del Liverpool, in un pomeriggio come gli altri, lontano dagli impegni delle partite. È Jurgen Klopp che sta vivendo i suoi ultimi giorni ad Anfield prima del lungo addio che metterà fine a un ciclo cominciato nove anni fa e che lo ha portato a essere uno degli allenatori più amati della storia del club.

Ma cosa ci fa da solo allo stadio? Sta preparando l'ultimo regalo ai suoi tifosi, un video di addio da proiettare quando sarà il momento di salutare tutti e lasciare la città che lo ha reso eterno. Doveva essere una sorpresa per tutti, ma qualcuno in qualche modo è riuscito a rovinare i piani del tedesco e a svelare cosa ha in serbo per tutto il popolo di Liverpool.

Sul web infatti circolano diverse foto di Klopp che si sposta tra i seggiolini della Kop e il campo, come se stesse facendo un ultimo giro all'interno di quella che è stata la sua casa per quasi un decennio. All'interno dello stadio c'è un silenzio surreale e probabilmente l'allenatore crede di essere solo con i suoi pensieri, ma si sbaglia.

I tifosi scoprono Klopp ad Anfield: perché era lì da solo

Assieme a lui, a debita distanza, c'era un gruppo di tifosi che aveva raggiunto lo stadio per fare il classico tour della struttura, una visita guidata che permette a chiunque di immergersi nell'ambiente Liverpool e percorrere tutti gli ambienti che vivono i giocatori, dal campo agli spogliatoi.

Nel silenzio tombale si sentono le voci dei turisti che si accorgono che proprio in mezzo al prato c'è Klopp. "Sembra così triste" dice una voce di donna mentre con la telecamera cerca di avvicinarsi il più possibile alla figura che vaga in campo. Per lui è un momento davvero toccante, dato che domenica giocherà la sua ultima partita ad Anfield che chiuderà il cerchio.

Ma Klopp non è lì soltanto per raccogliere i pensieri e le idee in vista di una data così importante per la sua carriera. I tifosi hanno fatto diverse ipotesi dopo aver visto i video circolare in rete e i più informati hanno dedotto che l'allenatore stesse girando un video di addio da dedicare a tutti i suoi tifosi, anche se non aveva attorno a lui operatori e telecamere.

Probabilmente stava riprendendo tutto con il suo smartphone, per mettere insieme immagini intime e fatte da lui in persona, da diffondere con i tifosi che lo hanno accompagnato negli ultimi nove anni e da conservare gelosamente come un cimelio dal valore inestimabile.