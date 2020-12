Un predestinato con una storia da raccontare a figli e nipoti e forse anche la città di Crotone si ricorderà a lungo di lui. Junior Messias sta letteralmente trascinando la squadra di Stroppa in questo finale di 2020. Ben 7 punti nelle ultime 3 gare che hanno visto gli Squali battere Spezia e Parma allo ‘Scida' senza dimenticare il pareggio di Udine. Con la doppietta messa a segno contro gli emiliani, Messias si è candidato definitivamente a salvare di persona questa squadra dalla retrocessione in B.

Lui, che fino a 5 anni fa lavorava come fattorino per la consegna di elettrodomestici e che è poi esploso dopo essere stato tesserato dal Casale in Serie D, oggi si ritrova a dover giocare contro campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Lukaku. Come nelle più belle favole, Messias è riuscito a trovare subito la sua dimensione nel massimo campionato italiano e realizzare anche gol bellissimi come il secondo contro il Parma. Lui che è un mancino, contro gli emiliani, ha messo a segno ben due gol di destro.

Junior Messias è la vera rivelazione di questa Serie A

Il Crotone ha sempre creduto in lui, fin dal primo giorno, quando Junior Messias era stato acquistato dal club calabrese nel gennaio 2019 prelevandolo dal Gozzano. Un salto di categoria non indifferente che ha però visto il 29enne brasiliano calarsi subito nel ruolo di fantasista della squadra di Stroppa e trascinarla alla promozione in Serie A lo scorso anno con 6 gol e 6 assist. Il resto è storia recente con la determinazione di un ragazzo che in campo, ma soprattutto nella vita, non ha mai smesso di lottare per raggiungere i suoi obiettivi e i suoi sogni.

Soltanto nel mese di dicembre, ha messo a segno ben 4 gol (in totale in campionato sono 5 quelli realizzati dal brasiliano), gli stessi, ad oggi, di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Dopo la doppietta messa segno contro il Parma ha detto: "Quando esulto guardo in alto e indico il cielo perché la mia storia è scritta dalle mani di Dio". Messias fa inoltre parte del movimento degli Atleti di Cristo, che raccoglie tutti gli sportivi che hanno in comune l'amore per Gesù e lo riconoscono come Salvatore della loro vita. A questo movimento appartengono altri grandi del calcio come Kakà, Radamel Falcao, David Luiz e tanti altri top player mondiali.