Si apre con la vittoria del Crotone sul Parma il turno infrasettimanale valido per la 14a giornata di Serie A, ultima del 2020. La formazione di Stroppa ha conquistato la seconda vittoria della sua stagione con il risultato di 2-1. Decisiva una doppietta di un super Junior Messias, che fa salire i rossoblu a quota 9, con due lunghezze di vantaggio momentaneamente sulle ultime della classe Torino e Genoa. Brutta battuta d’arresto per il Parma a cui non basta la rete di Kucka. Ducali che restano a quota 12, dopo il secondo ko di fila.

Messias show, gran gol a pallonetto e doppietta al Parma

Pur essendoci in palio punti pesanti, Parma e Crotone si affrontano a viso aperto. Non è un caso che intorno alla mezz'ora di gioco, il match si accenda improvvisamente vivendo di repentini ribaltamenti di fronte. Se gli ospiti vanno ad un passo dal gol con Karamoh, che sfiora il palo, i rossoblu di dimostrano più cinici. Messias, inizia la sua giornata di grazia battendo con il destro Sepe. I ducali non si scompongono e trovano immediatamente la rete del pareggio, annullata per una posizione irregolare dell'assist-man Inglese. I gialloblu non sono troppo fortunati: Karamoh calcia da ottima posizione e trova il palo a dirgli di no. Al contrario il Crotone non perdona con lo scatenato Messias che sul finale di frazione s'inventa un gran gol con un pallonetto. Seconda doppietta dopo quella allo Spezia, e quota 5 gol in Serie A raggiunta per il brasiliano.

Gol di Kucka, ma al Parma non riesce la rimonta

Liverani prova a dare la scossa all'intervallo inserendo Brunetta e Iacoponi per Sohm e Busi (poi ci sarà spazio anche per Cornelius in luogo di Inglese). Il copione del match però non sembra cambiare, con il Crotone sempre molto pericoloso e pronto a pungere. Un po' a sorpresa però gli emiliani riescono a tornare in partita con un perentorio colpo di testa di Kucka sugli sviluppi di un corner. Una rete che cambia l'inerzia del match regalando fiducia al Parma che viene salvato in due occasioni da Cordaz: prima su Karamoh dopo un brutto errore dei suoi difensori, e poi con un tocco decisivo su una deviazione aerea di Brunetta. Il Crotone dal canto suo nonostante l'ingresso di Simy, non riesce a tenere palla in avanti, e ad allungare la squadra. Nonostante tutto la formazione di casa riesce a portare a casa 3 punti fondamentali per la sua stagione. L'ultimo brivido arriva al 97′ con una conclusione di Kucka, uscita di pochissimo.

Il tabellino di Crotone-Parma

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo (63′ Magallan), Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato (89′ Petriccione), Vulic, Reca; Messias, Riviere (59′ Simy). All. Stroppa

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi (46′ Iacoponi), Osorio (83′ Valenti), Bruno Alves, Gagliolo; Hernani (76′ Cyprien), Sohm (46′ Brunetta), Kurtic; Kucka, Inglese (59′ Cornelius), Karamoh. All. Liverani

Ammoniti: Kurtic (P), Hernani (P), Kucka (P), Inglese (P), Cuomo (C), Golemic (C), Cyprien

Marcatori: 24′ e 44′ Messias (C), 57′ Kucka (P)