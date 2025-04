Jovic si fa male nel riscaldamento e va in panchina: come cambia l’attacco del Milan a Venezia

video suggerito

Il Milan costretto ad una modifica della formazione poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Venezia: problema muscolare per Jovic nel riscaldamento.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan costretto ad una modifica della formazione poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Venezia: in attacco c'è Abraham e non Jovic. Fastidio muscolare per l'attaccante serbo nel riscaldamento, che cede il posto al compagno.

Il centravanti serbo ha accusato un problema lombare e ha dato forfait dopo essere stato inserito nella formazione titolare. Nessun dubbio su chi lo avrebbe sostituito: subito è stato comunicato il nome dell'ex attaccante di Chelsea e Roma.

Jovic si fa male nel riscaldamento e va in panchina: Abraham al suo posto

Luka Jovic accusa un problema fisico nell'ultimo scatto prima di rientrare negli spogliatoi e costringe il Milan ad un cambio prima del fischio inizio: Tammy Abraham titolare, al posto del calciatore serbo, con Leao e Pulisic. Non una buona notizia per Sergio Conceiçao, visto che l'ex centravanti di Eintracht Francoforte, Real Madrid e Fiorentina è l'attaccante più in forma dei rossoneri ma Jovic ha alzato bandiera bianca.

Dopo essere finito quasi fuori rosa, l'attaccante serbo ha segnato una doppietta importantissima e decisiva nel derby di Coppa Italia facendo alzare le sue quotazioni per la titolarità nei prossimi impegni: questo infortunio andrà valutato nei prossimi giorni per capire se e come potrà essere utilizzato Jovic nelle ultime partite della stagione.

Come cambia l'attacco del Milan a Venezia

Sergio Conceiçao aveva scelto di lanciare Luka Jovic con Rafael Leao e Christian Pulisic nel tridente offensivo ma dopo il forfait dell'attaccante serbo la scelta è ricaduta su Tammy Abraham e non su Santi Gimenez, che resta in panca al fianco di Joao Felix e Samuel Chukwueze.

Più che la scelta dell'inglese, che Conceiçao ha apprezzato fin da subito, è la bocciatura di Gimenez che suona come un campanello d'allarme per i tifosi rossoneri: l'ex Feyenoord dopo un buon impatto col mondo rossonero è sceso nelle gerarchie. Non ci sono molti dubbi sul futuro, ma qualche interrogativo inizia a circolare nell'ambiente milanista.