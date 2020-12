Il sorriso a fine partita e il selfie di gruppo con i suoi compagni dopo il 4-1 rifilato alla Roma. Josip Ilicic è ufficialmente tornato. Gasperini lo attendeva da tanto. I suoi gol e i suoi assist mancavano tanto alla Dea che ha dovuto ripiegare su tanti altri calciatori nuovi prima di ritrovare la classe e la qualità dello sloveno che è sempre stato l'uomo in più del miracolo della squadra bergamasca. Un post lockdown burrascoso, il Covid e quei problemi personali che l'hanno tenuto fuori dal terreno di gioco per tanto, troppo tempo.

Nemmeno gli arrivi di Lammers e soprattutto Miranchuk e Pessina, hanno fatto smettere a Gasperini di credere nel ritorno e nel pieno recupero dell'ex Palermo. Il gol realizzato contro la Roma, dopo aver messo a segno due assist dopo il suo ingresso in campo, rappresentato la gioia più grande per il tecnico dell'Atalanta che ha esultato al suo gol come se avesse vinto lo scudetto. Ilicic aveva già segnato contro in Champions contro il Liverpool ma il gol in campionato mancava da tanto tempo per non essere festeggiato come se fosse il suo primo in carriera. Una liberazione e una gioia per tutta l'Atalanta.

Ilicic torna al gol ed è di nuovo decisivo come un tempo

Era il 1 marzo del 2020 quando l'Atalanta vinse 7-2 sul campo del Lecce. Un successo assolutamente da incorniciare per Josip Ilicic che realizzò 3 assist e 1 gol. L'ultima sua marcatura prima che il lockdown, il Covid e i suoi problemi personali dovuti al contagio, fermassero il suo splendido cammino con l'Atalanta. Ilicic da quel momento in poi è un po' sparito dai radar della Dea. In Slovenia ha voluto ritrovarsi. Troppo grande il dolore e lo spavento per quel virus che ha messo in ginocchio l'Italia e la città di Bergamo.

È tornato al gol ad ‘Anfield Road' nel Tempio dei grandi segnando un gol al Liverpool prima di ripetersi questa sera in Serie A contro la Roma per una rete che mancava da 294 giorni. I tre punti hanno dato ancora più fiducia alla squadra bergamasca ma il sorriso di Ilicic a fine partita, l'abbraccio dei compagni e soprattutto quello lunghissimo e intenso con Gasperini, sono l'immagine più bella di questa serata da incorniciare per lo sloveno.