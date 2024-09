video suggerito

Jordan Evans segna il gol vittoria e viene arrestato durante la partita: gli avversari protestano Jordan Evans ha segnato il gol vittoria nella sfida tra i Baglan Dragons e il Cwmbran Celtic ma è stato poi arrestato nel finale. Gli avversari si sono sentiti destabilizzati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jordan Evans protagonista, come si suol dire, nel bene e nel male. Questo attaccante gallese ha vissuto momenti diametralmente opposti in occasione della partita tra i Baglan Dragons e il Cwmbran Celtic. Dopo aver messo la sua firma sulla vittoria dei suoi con due assist e il gol vittoria, Evans è stato arrestato in campo. Una situazione che ha fatto arrabbiare la squadra avversaria, che si è detta destabilizzata dall'accaduto.

Jordan Evans arrestato durante la partita, aveva segnato il gol vittoria

La sfida valida per una lega regionale del Galles meridionale è stata dunque interrotta poco prima della conclusione per permettere alle forze dell'ordine locali di portar via il calciatore 31enne. Cosa è successo nel dettaglio? In realtà Evans non è stato arrestato per qualcosa di attinente al match, ma per un'accusa di rapina.

Gli agenti scortano Evans negli spogliatoi e lo portano via

L'esperto centravanti era entrato sul terreno di gioco in avvio di secondo tempo, prendendosi la scena con due passaggi vincenti e soprattutto il gol del definitivo 4-3 in favore dei Dragons. Poi però ecco la situazione movimentata, con cambio rapidissimo per Evans che è stato scortato fuori dall'impianto fino agli spogliatoi dove è stato poi formalizzato l'arresto tra lo stupore di tutti i presenti, compagni e avversari.

Leggi anche La prodezza di Soulé in allenamento fa impazzire l'Argentina: strappa gli applausi di tutta la squadra

l Baglan Dragons FC ha rilasciato un comunicato in cui conferma l'arresto e il successivo rilascio del giocatore, precisando che considera chiusa la questione e che non rilascerà ulteriori commenti in merito. Si sottolinea che il ragazzo è stato arrestato all'85esimo minuto all'interno dello spogliatoio, e "rilasciato dalla polizia del Galles del Sud poche ore dopo senza accusa e senza ulteriori azioni".

Le proteste degli avversari del giocatore arrestato

Se il giocatore ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto, non sono mancate polemiche da parte della squadra avversaria. L'allenatore Simon Berry del Cwmbran Celtic ha sottolineato come quanto accaduto sia stato in realtà destabilizzante per la formazione che voleva sfruttare gli ultimi minuti per cercare di tornare in partita: "È stato surreale. Ha trasformato completamente la partita. Sono stati minuti di follia".