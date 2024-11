video suggerito

Jedlicka accusato di aver fatto il saluto nazista a un avversario, scoppia il caos in Europa League Il portiere del Viktoria Plzen è stato accusato di aver rivolto a Oyarzabal il saluto nazista per quattro volte alla fine della partita di Europa League contro la Real Sociedad. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il finale della partita di Europa League tra Real Sociedad e Viktoria Plzen è stato segnato da grandi scontri in campo tra giocatori che per poco non hanno sfiorato la rissa, anche se a catturare l'attenzione di tutti è stato il gesto inaspettato di Martin Jedlicka: il portiere ceco si è rivolto agli avversari e più volte ha teso il braccio quattro volte per fare quello che sembra a tutti gli effetti un saluto nazista. Un atteggiamento vergognoso che sul momento non è stato sanzionato dall'arbitro che era proprio accanto al giocatore per evitare che i rivali venissero allo scontro fisico.

I giocatori spagnoli si sono indignati per quanto accaduto e hanno denunciato subito il gesto al direttore di gara e anche sui social i tifosi si sono scagliati contro il portiere diffondendo le immagini del suo gesto e chiedendo di prendere provvedimenti immediati.

Il saluto nazista del portiere del Viktoria Plzen

Gli ultimi minuti della partita di Europa League sono stati incandescenti, con il Viktoria Plzen che ha vinto per 2-1 con un gol allo scadere e la Real Sociedad che continuava a recriminare per alcune decisioni arbitrali e anche per diverse occasioni divorate per poter passare in vantaggio. La gara si è conclusa in un clima di grande tensione e tanti cartellini da una parte e dall'altra, ma nessuno si aspettava di vedere un gesto simile.

Dopo il fischio finale le liti sono andate avanti e Oyarzabal è stato uno dei più attivi per difendere i compagni di squadra: mentre si avvicinava a un avversario è stato bloccato dal portiere Jedlicka che gli ha risposto lanciando verso di lui quello che sembra essere il saluto nazista, alzando il braccio nella sua direzione ripetutamente per quattro volte. Lo spagnolo è rimasto interdetto e immediatamente ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Treimanis per chiedere provvedimenti. Dalle due squadre e anche dalla UEFA al momento c'è solo silenzio, ma la situazione non è passata inosservata ai tantissimi tifosi che adesso vogliono spiegazioni e anche sanzioni per il bruttissimo gesto del ceco.