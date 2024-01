Italiano spiega perché il gol di Lautaro doveva essere annullato: “Perdere così fa rosicare” Vincenzo Italiano ha molto da recriminare sulla rete della vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, segnata da Lautaro Martinez: “Io apposta queste situazioni non le alleno più”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La Fiorentina esce sconfitta di misura in casa contro l'Inter, col grande rimpianto del calcio di rigore tirato da Nico Gonzalez in bocca a Sommer ad un quarto d'ora dalla fine. Vincenzo Italiano si presenta ai microfoni di DAZN comprensibilmente avvilito per l'occasione persa: "Sono opportunità che non si possono sbagliare, purtroppo adesso stiamo vivendo questa maledizione dal dischetto che mi sta iniziando a non piacere. Così non va bene, perdiamo punti, perdiamo partite, però giocando così ci toglieremo ancora belle soddisfazioni".

La disperazione di Nico Gonzalez dopo aver fallito il rigore del pareggio

Peraltro Nico Gonzalez era stato finora infallibile dagli 11 metri: "Gerarchie o non gerarchie, chi tira o chi non tira, chi è primo o chi è secondo, il problema è che chi arriva sul dischetto deve essere convinto – spiega Italiano – Siccome qualche ragazzo ha ricevuto qualche critica, dico che lì è una situazione che diventa poi particolare. Abbiamo superato due turni di coppa battendo calci di rigore con i difensori, quindi nel momento in cui ti presenti sulla palla è questione di freddezza. Oggi Nico era chiaramente lui il rigorista, si può sbagliare. Però dobbiamo riprenderci tutto questo che non sta arrivando, perché tre rigori ci hanno fatto perdere tre partite e quindi abbiamo da recuperare qualcosa".

Vincenzo Italiano amareggiato dopo la sconfitta della sua Fiorentina con l'Inter

Un altro grosso rimpianto del tecnico viola riguarda la rete della vittoria dell'Inter segnata nel primo tempo da Lautaro Martinez. Un'azione su calcio d'angolo che per Italiano sarebbe stata viziata da un blocco irregolare che avrebbe dovuto portare all'annullamento del gol: "L'Inter ha lavorato di mestiere con un blocco su Parisi, liberando Lautaro. I blocchi nel calcio non vanno fatti. Gli arbitri dicono che ci sono blocchi e blocchi, se è stato un blocco irregolare si poteva anche fischiare. Personalmente non li alleno più, perché dicono che non si possono fare, però se poi perdi per una situazione del genere ti fa rosicare".