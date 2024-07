video suggerito

Come fa Jasmine Paolini a essere così forte nonostante un’altezza modesta: ha una dote molto rara Jasmine Paolini nonostante un’altezza non eccezionale, riesce comunque ad essere estremamente competitiva. Il perché lo ha spiegato il famoso coach Patrick Mouratoglou. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jasmine Paolini sta facendo sognare l'Italia del tennis. A Wimbledon è mancato l'ultimo "guizzo" ma la nuova numero 5 del mondo si è superata raggiungendo la seconda finale Slam consecutiva dopo quella del Roland Garros. Una soddisfazione enorme e una rivincita anche contro chi pensava che, alla luce della sua fisicità, Jasmine fosse "limitata" a causa dell'altezza. E la tennista italiana ha una dote rara, ovvero quella di riuscire a colpire più forte di giocatrici più alte

Paolini e il limite dell'altezza, una falsità per Patrick Mouratoglou

Ma come fa Paolini ad essere competitiva nonostante i 163 centimetri? A spiegare bene questa situazione ci ha pensato uno dei coach più famosi in circolazione, ovvero Patrick Mouratoglou. Il coach francese che in passato ha seguito Serena Williams, Tsitsipas, Gauff, Halep e oggi collabora con Rune, in una sua rubrica sui social ha spiegato: "Nel mondo di oggi puoi essere basso ed essere comunque un giocatore incredibile. Quando sei alto, hai dei vantaggi. Quando sei piccolo, hai altri vantaggi".

Perché Paolini è molto competitiva nonostante l'altezza

Entrando poi nello specifico, Mouratoglou ha evidenziato le differenze, sottolineando la sua rara potenza: "Paolini è incredibile nel muoversi in campo, sia da un lato all'altro che in avanti. La cosa che ha in più è la capacità di colpire forte e di avere potenza, anche se è molto bassa, il che è davvero raro. Può farlo perché è molto, molto, molto sciolta. E poi, ha un effetto frusta molto, molto forte, che crea molta accelerazione".

Paolini produce gioco e non è una mera colpitrice

C'è da dire poi che Jasmine ha una visione di gioco che non tutti hanno. La tennista italiana non è una mera colpitrice, ma una giocatrice sopraffina: "Inoltre, gioca. È molto importante. Molti giocatori colpiscono la palla. Lei gioca davvero a tennis. Vede il campo, gioca sugli angoli e anche questo è un grande punto di forza del suo gioco. Sente il gioco molto più di altri che sono più disciplinati. Non sto dicendo che non sia disciplinata, sto dicendo che è più creativa perché ama davvero il gioco".

La lezione da trarre è che anche se non si è altissimi si può essere competitivi anche senza essere dei giganti: "Quindi, se sei un giocatore basso, tieni presente che i tuoi movimenti possono essere incredibili. Sviluppa il più possibile e avrai la sensazione di sviluppare il gioco divertendoti".