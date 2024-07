video suggerito

L’ex saltatrice Susen Tiedtke spiega perché alle Olimpiadi ci sono così tanti rapporti tra atleti Gli organizzatori delle Olimpiadi si accingono a distribuire 300mila preservativi agli atleti: a Parigi sarà amore libero dopo i divieti di Tokyo 2021 a causa del Covid. L’ex saltatrice tedesca Susen Tiedke spiega cosa accade davvero al villaggio olimpico e perché: “Il sesso è sempre un argomento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo le restrizioni alla socializzazione durante le Olimpiadi di Tokyo del 2021, dovute alla pandemia di Covid, il villaggio olimpico di Parigi è pronto ad accogliere migliaia di atleti di tutto il mondo senza alcuna preclusione, mettendo in preventivo anche che tra loro possano esserci rapporti sessuali. I Giochi stanno per iniziare, si parte ufficialmente venerdì 26 luglio con la cerimonia di apertura, e gli organizzatori hanno annunciato che saranno distribuiti 300mila preservativi – come accade ormai abitualmente dalle Olimpiadi di Seul del 1988 – per incentivare all'amore libero ma anche sicuro, durante le oltre due settimane della manifestazione francese. Sul tema sesso tra gli atleti alle Olimpiadi e perché ci siano così tanti rapporti, la Bild alla vigilia di Tokyo 2021 è andata a sentire il parere di una ex famosa saltatrice in lungo tedesca, Susen Tiedke.

Susen Tiedke in copertina sulla rivista Focus

La Tiedke, oggi 55enne, vinse due medaglie – un argento e un bronzo – ai Mondiali indoor del 1993 e del 1995. All'epoca Susen era una delle atlete più in vista, con copertine anche su riviste glamour. Nata nell'allora Berlino Est, quando la Germania era ancora divisa, la lunghista rappresentò il Paese unificato nel salto in lungo alle Olimpiadi di Barcellona del 1992, dove arrivò ottava, e alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, dove si classificò quinta.

Susen Tiedke e il sesso tra atleti alle Olimpiadi: "È sempre un argomento nel villaggio"

Interpellata tre anni fa, poco prima dei Giochi di Tokyo, sulla questione dei rapporti tra gli atleti durante i Giochi, Susen si è fatta una risata all'ipotesi di possibili divieti, spiegando come in quei giorni l'esuberanza fisica sia al massimo, così come il rilascio di endorfine: "No-sex? Per me questo non è possibile, il sesso è sempre un argomento nel villaggio. Gli atleti hanno il loro climax fisico alle Olimpiadi. Quando la competizione per loro è finita, vogliono liberare la loro energia, c'è una festa dopo l'altra, allora l'alcol entra in gioco. Succede che si faccia sesso e ci sono anche parecchie persone che si impegnano per farlo".

La Tiedtke all'epoca ha descritto la regola del no-sex come "una grande presa in giro" e ha affermato che "non funziona affatto". La tedesca ha aggiunto anche che "a volte non si riesce quasi a dormire" perché si sentono le persone che fanno sesso nelle stanze vicine alla propria. Per favorire i rapporti in questione, succede anche che i coinquilini se ne vadano dall'alloggio per consentire a qualcun altro di avere rapporti sessuali senza nessun altro presente.

Susen Tiedke oggi a 55 anni

Quanto a lei nello specifico, la saltatrice ha raccontato di essersi accompagnata alle Olimpiadi di Barcellona col marito Joe Greene, anch'egli lunghista, dal quale peraltro si sarebbe poi separata.