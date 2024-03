Olimpiadi 2024, niente “divieto di intimità” nel villaggio olimpico: 300mila preservativi agli atleti I Giochi di Parigi saranno i primi dopo il periodo Covid che condizionò Tokyo 2021. La cittadella dedicata agli atleti sarà una grande comunità di sport e “amore libero”, senza più divieti e obblighi di distanziamento. E tornano i letti di cartone, più resistenti di quel che si pensi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Due preservativi a testa al giorno per ogni atleta. Letti di cartone che (non ingaggi il materiale d'assemblaggio) possono sostenere anche due persone, fino a un peso massimo complessivo di 250 kg. E niente "divieto di intimità". Il villaggio olimpico di Parigi 2024 sarà una grande comunità di sport e di amore libero, senza più tutte quelle restrizioni che nell'edizione di Tokyo 2021 costituirono le prescrizioni cardine dei protocolli anti-Covid applicati anche al mondo dello sport che provò a rinchiudersi nella bolla delle profilassi per non fermarsi ancora.

Oggi, a 3 anni da allora, non c'è più alcuna necessità d'imporre distanziamenti. L'epoca dell'isolamento coatto e dell'impossibilità perfino di manifestare affetto con la più semplice forma di calore umano come un abbraccio è finita. E per incentivare il sesso sicuro all'interno della cittadella dei Giochi è stata predisposta una fornitura di 300 mila condom di cui potranno usufruire i 9 mila atleti che dal 26 luglio all'11 agosto affolleranno l'area loro dedicata che ha una superficie estesa quanto 70 campi da calcio, è costata circa 2 miliardi di euro, sorge a Saint-Denis (nella stessa zona dove si trova anche lo stadio), è attraversata dalla Senna ma collegata da un ponte che tiene in comunicazione le due ali del villaggio.

"Volevamo creare luoghi in cui gli atleti potessero sentirsi sereni e a loro agio, incentivando anche la parte più mondana dell'esperienza olimpica", le parole a Sky News (entrata nella cittadella) di Laurent Michaud (direttore del villaggio). Ma con un limite: niente champagne all'interno della città dello sport transalpina e attenzione massima alla sicurezza non solo per gli atleti delle differenti discipline ma anche in tutta la metropoli.

Per incrementare i circuiti di video-sorveglianza sfruttando, (anche) l'intelligenza artificiale così da identificare e bloccare potenziali minacce, sono state necessarie modifiche legislative specifiche, tutte adeguate al contesto internazionale attuale sia per la guerra tra Israele e Hamas sia per il conflitto in atto in Ucraina invasa dalla Russia.

Quanto all'atmosfera che si potrà respirare e alla sensazione di libertà molto simile a quella di un campus universitario ne ha parlato a un podcast l'ex calciatore oggi opinionista tv per gli americani di CBS, Micah Richards. Ha ricordato cosa è accaduto e le sensazioni provate durante la permanenza nel villaggio di Londra 2012. "C'era di tutto ed è stato bellissimo… per tutte le notti che siamo rimasti lì abbiamo tirato fino alle 4 del mattino. Anche allora veniva promosso il sesso sicuro e io era molto eccitato da tutta quella situazione. Avevo un fisico scolpito e andavo in giro senza maglietta. È stato bellissimo".