Italiano provato dalle emozioni di Bologna-Borussia: "Ripenso a quando vi vedevo sul divano" Emozioni a non finire per l'allenatore del Bologna dopo la vittoria sul Borussia Dortmund, dopo gli applausi di tutto lo studio Sky e di Fabio Capello.

A cura di Marco Beltrami

Dopo la bella vittoria del Bologna sul Borussia Dortmund in Champions, Vincenzo Italiano ha ricevuto un'accoglienza speciale da parte dello studio Sky. Un applauso da parte tutti i presenti che non ha lasciato indifferente il mister che è sembrato quasi provato dalle emozioni vissute. Un fiume in piena il tecnico che ha ricordato anche quello che ha vissuto in giovane età e che gli permette oggi più che mai di gonfiare il petto.

Di fronte alla celebrazione di Fabio Capello e degli altri volti noti del mondo del calcio, Vincenzo Italiano si è sciolto. L'allenatore del Bologna che si era scatenato già in campo con una serie interminabile di saltelli, ha raccontato il suo stato d'animo: "Grazie mi fate venire i brividi, se penso che oggi ho vinto la mia prima partita in Champions League e da ragazzino sul divano ero a vedere mister Capello, Costacurta, e tutti quelli che a Sky hanno fatto la storia di questa competizione non lo so davvero. Sono felice, sono emozionato… siamo eliminati ma oggi è come se avessimo vinto un quarto di finale, una semifinale, sono troppo contento davvero".

La soddisfazione più grande di Vincenzo Italiano è quella di aver vissuto una serata perfetta. Dalla preparazione del match col Dortmund all'esito, tutto è andato nel verso giusto: "Vedere i ragazzi che lo volevano in tutti i modi, le parole che hanno detto prima della partita, come l'abbiamo preparata… volevamo a tutti i costi questa vittoria Aspettavamo questa serata davanti al nostro pubblico. Una felicità enorme, questa nostra prima vittoria in Champions è un sogno che si avvera e sono molto felice. Grazie ancora per questo applauso".

Gli altri complimenti per Italiano sono arrivati quando ha parlato di come la partita sia stata preparata anche sui punti deboli del Borussia Dortmund: "Avevamo visto che loro spesso tengono la linea alta e stretta. Fanno fatica sulle palle messe alle loro spalle, abbiamo cercato di verticalizzare il più possibile e siamo riusciti a far male. Abbiamo vinto la partita sfruttando le situazioni che ci hanno concesso. Vorrei sottolineare l'applicazione dei miei ragazzi: abbiamo preparato questa partita con un allenamento e un video".