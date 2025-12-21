Italiano e l’aneddoto su De Laurentiis: “Mi dissero arriva il presidente, in spogliatoio si presentò lui”

Nella conferenza pre finale di Supercoppa tra Bologna e Napoli, Vincenzo Italiano ha avuto parole d’elogio per Aurelio De Laurentiis, raccontando un inedito faccia a faccia di qualche anno fa: “Mi aspettavo negli spogliatoi dello Spezia il mio presidente e si presentò invece lui”

Vincenzo Italiano si sta preparando ad affrontare la sfida di lunedì sera contro il Napoli, a Riad, per la finale di Supercoppa Italiana. Un appuntamento storico per il Bologna che per la prima volta è giunto a giocarsi il trofeo, dopo aver battuto l'Inter in semifinale e aver ribadito la propria permanenza in una Final Four cui è arrivata da campione in carica di Coppa Italia. Per il tecnico dei rossoblù altra sfida, sulla carta, impari ma che è pronto ad affrontare con il piglio di chi non ha nulla da perdere e dove si ritroverà di fronte Aurelio De Laurentiis, il presidente partenopeo cui è legato da un curioso aneddoto ai tempi dello Spezia.

Vincenzo Italiano ha le pile più che cariche, come tutta la squadra e i tifosi che sono volati in Arabia Saudita per godersi l'avventura di una Supercoppa che, dopo il successo sull'Inter, potrebbe assumere anche contorni unici. Intanto c'è una finale da godersi, contro il Napoli di Conte che arriva dal match vinto sul Milan. Campioni d'Italia contro i vincitori della Coppa Italia, giusto epilogo: "E' inutile dire ‘già esser qui è un successo, abbiamo già fatto la storia'. Quando si giocano le finali l'unica volontà che hai è essere tu a gioire e alzare il trofeo" spiega il tecnico in conferenza. "Sono gare uniche, emozionanti, è emozionante stare qui a battagliare per un trofeo del genere".

Gli elogi di Italiano per De Laurentiis a Napoli: "Ha reso grande il club"

Di fronte il Napoli, la cui forza e qualità è riconosciuta da tutti ma davanti alla quale il Bologna è pronto a confrontarsi. Con il rispetto massimo che spetta bei confronti di un club che con De Laurentiis in carica, si è preso parte della recente storia societaria: "E' una persona che stimo e che apprezzo, da quando a Napoli ha fatto uno step di crescita notevoli tra campionati, scudetti vinti e coppe. Un grande plauso a lui e a chi lavora con lui, anche lui ha contribuito a questa grande crescita", sottolinea Italiano in proposito per poi raccontare un curioso aneddoto.

Italiano guarda la Supercoppa: sarebbe una vittoria storica per il Bologna

Italiano e l'aneddoto di De Laurentiis in spogliatoio: "Fu un grande gentiluomo"

Italiano e De Laurentiis non hanno mai incrociato il proprio cammino fino ad oggi, per gli stessi colori. Col presidente che è stabilmente a Napoli e il tecnico che ha cambiato club di volta in volta, in un crescendo che oggi lo vede a Bologna, un incrocio -ai tempi della panchina con lo Spezia, torna alla mente. E a raccontarlo è lo stesso Italiano: "Ho avuto il piacere di parlarci dopo una partita Napoli-Spezia… dentro lo spogliatoio mentre ci stavamo cambiando ci hanno detto ‘guardate che sta arrivando il presidente'. Io ho pensato al mio presidente" ha detto Italiano riferendosi al patron Stefano Chisoli. Invece, la sorpresa assoluta: "Mi sono ritrovato dentro lo spogliatoio De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me e alla squadra".