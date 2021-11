Italia-Svizzera femminile dove vederla in TV sulla Rai: formazioni, orario e canale della partita Oggi si gioca al Barbera di Palermo Italia-Svizzera, gara valida per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2023. L’incontro sarà trasmesso da Rai 2.

Allo Stadio Barbera di Palermo oggi pomeriggio si gioca un importantissimo match delle Qualificazioni ai Mondiali femminili di calcio del 2023. In campo scenderanno l'Italia e la Svizzera. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.30. L'avvicinamento all'incontro però non è il migliore possibile. Perché quattro calciatrici della nazionale di Milena Bertolini sono risultate positive al Covid, la speranza è che non si propaghi ulteriormente il piccolo focolaio del gruppo squadra dell'Italia.

Italia e Svizzera stanno dando vita a un meraviglioso testa a testa. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. Svizzera e Italia hanno 12 punti, hanno vinto tutte le partite e si giocano il primo posto, che dà la qualificazione diretta al Mondiale, mentre la seconda dovrà disputare i playoff. Va da sé che è importantissima la sfida che si giocherà a Palermo oggi.

La classifica: Svizzera 12 (17 gol fatti, 1 subito), Italia 12 (16 gol fatti, 1 subito), Romania 6, Moldavia 0, Lituania 0, Croazia 0.

Partita: Italia-Svizzera

Italia-Svizzera Quando si gioca : venerdì 26 novembre 2021

: venerdì 26 novembre 2021 Dove si gioca : Stadio Renzo Barbera, Palermo

: Stadio Renzo Barbera, Palermo Orario: 17:30

17:30 Canale TV : Rai 2

: Rai 2 Diretta streaming : Raiplay.it

: Raiplay.it Competizione: Qualificazioni Mondiali 2023, 5a giornata

Italia-Svizzera, dove vederla in diretta TV

La partita tra l'Italia e la Svizzera sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2. L'emittente di Stato detiene i diritti TV in esclusiva degli incontri di tutte le nazionali di calcio dell'Italia. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.30.

La diretta streaming di Italia-Svizzera

Rai 2 manderà in onda la partita di Qualificazione ai Mondiali in tv, mentre in streaming l'incontro si potrà seguire su Raiplay.it.

A che ora si gioca

Al Renzo Barbera di Palermo l'Italia e la Svizzera scenderanno in campo alle ore 17.30. La sfida è valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2023, che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda.

Qualificazioni Mondiali 2023, le probabili formazioni di Italia-Svizzera

Arianna Caruso, Elisa Bartoli, Martina Rosucci e Giada Greggi hanno contratto il Covid. Il c.t. Bertolini dovrà modificare la sua formazione e spera di non perdere altre giocatrici di livello.

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Lenzini; Galli, Giugliano, Cinotti; Bonansea, Giacinti, Girelli. All. Bertolini

Svizzera (4-1-4-1): Thalmann; Maritz, Kuwic, Buhler, Marti; Walti; Bachmann, Sow, Maendly, Crnogovrecic; Folmli. All. Nielsen