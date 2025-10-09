Italia-Stati Uniti ai Mondiali U20, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Italia scenderà in campo contro gli Stati Uniti per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20: si gioca oggi, giovedì 9 ottobre 2025, con fischio d’inizio alle ore 21:30 allo stadio ‘El Teniente' di Rancagua in Cile. Diretta TV e in streaming su Rai Sport.

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata hanno chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti, alle spalle dell’Argentina, che ha vinto tutte le partite, mentre la selezione statunitense si è piazzata prima nel Gruppo E, superando Sudafrica e Francia grazie a una migliore differenza reti (+2).

C’è un solo precedente tra le due nazionali giovanili: risale al 2005, quando l'Italia si impose 3-1 in rimonta trascinata dai gol di Galloppa e Pellè.

Partita: Italia-Stati Uniti

Quando: giovedì 9 ottobre 2025

Orario: 21:30 (ora italiana)

Dove: stadio ‘El Teniente’, Rancagua

Diretta TV: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play, Fifa+

Competizione: ottavi di finale, Mondiali U20

Dove vedere Italia in TV: diretta in chiaro sulla Rai

La diretta tv di Italia-Stati Uniti sarà in chiaro e gratis sui canali della Rai. A trasmettere gli ottavi di finale degli Azzurrini in Coppa del Mondo Under 20 sarà Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre).

Italia-Stati Uniti, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Italia-Stati Uniti sarà visibile anche in diretta streaming e in forma gratuita collegandosi alla piattaforma di Rai Play. Per assistere all'incontro on-line c'è anche la possibilità di farlo attraverso il sito Fifa+ (che offre anche gli highlights di tutte le gare del Mondiale Under 20).

Le probabili formazioni di Italia-Stati Uniti, ottavi di finale dei Mondiali Under 20

Nunziata punta ancora sul tridente formato da Mosconi, Romano e Idrissou. A guidare l'attacco degli USA ci sarà uno dei capocannonieri del torneo, ovvero Benjamin Cremaschi (3 gol).

ITALIA (3-4-2-1): Nunziante; Natali, Corradi, Sardo; Idele, Mannini, Sala, Cama; Mosconi, Romano; Idrissou. CT: Nunziata.

STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Baker-Whiting, Cobb, Wynder, Bonbino; Cremaschi, Soma, Corcoran; Brennan, Zambrano, Gozo. CT: Mitrovic.