Italia-Nigeria ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita L’Italia affronta la Nigeria per il secondo turno del girone D dei Mondiali Under 20: si gioca oggi, mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 20 italiane con diretta TV e streaming sulla Rai.

A cura di Vito Lamorte

Italia–Nigeria ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming.

L'Italia torna in campo per il secondo turno del girone D dei Mondiali Under 20 contro la Nigeria, che nella prima giornata ha battuto la Repubblica Dominicana e ha 3 punti in classifica come gli Azzurrini. Si gioca oggi, mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 20 italiane con diretta TV e streaming sulla Rai.

I ragazzi di Davide Nunziata hanno sorpreso il mondo battendo il Brasile nella gara d'esordio per 3-2 grazie alla doppietta di Casadei e alla rete iniziale di Prati. La Nigeria di Ladan Bosso ha battuto la Repubblica Dominicana per 2-1 e così quella contro la selezione africana potrebbe essere una gara decisiva per il passaggio del turno, visto che si tratta delle due selezioni che hanno vinto la loro prima gara.

Le probabili formazioni di Italia-Nigeria. Nunziata non dovrebbe cambiare molto nella formazione titolare, a parte Guarino che sarà sostituito da Fontanarosa. In attacco Pafundi ed Esposito con Baldanzi a supporto.

ITALIA UNDER 20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Turicchia, Ghilardi, Fontanarosa; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Esposito. Ct. Nunziata.

NIGERIA UNDER 20 (4-3-3): Angiagboso; Bameyi, Frederick, Ogwuche, Agbalaka; Nadi, Eletu, Ogbelu, Lawal; Sarki, Abdullahi, Muhammad. Ct. Bosso.

Partita: Italia-Nigeria

Quando: mercoledì 24 maggio 2023

Orario: 20:00

Dove: stadio Malvinas Argentinas, Mendoza

Diretta TV: RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Coppa del Mondo Under 20, secondo turno

Dove vedere Italia-Nigeria in diretta TV

La partita tra l'Italia e la Nigeria si potrà seguire in diretta TV in chiaro e in esclusiva su RaiSport (canale 58), perché i diritti di tutte le gare della rappresentativa di Davide Nunziata sono stati acquisiti della Rai.

Italia-Nigeria dove vederla in streaming

La partita tra Italia e Nigeria sarà trasmesso anche in streaming gratuito sul portale RaiPlay.

Mondiali Under 20, le probabili formazioni di Italia-Nigeria

Nunziata non dovrebbe cambiare molto rispetto alla sfida contro il Brasile: Baldanzi alle spalle di Pafundi e Esposito, con il trio in mediana Prati, Faticanti e Casadei. Fontanarossa dovrebbe prendere il posto di Guarino in difesa.

ITALIA UNDER 20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Turicchia, Ghilardi, Fontanarosa; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Esposito. Ct. Nunziata

NIGERIA UNDER 20 (4-3-3): Angiagboso; Bameyi, Frederick, Ogwuche, Agbalaka; Nadi, Eletu, Ogbelu, Lawal; Sarki, Abdullahi, Muhammad. Ct. Bosso.