Italia-Moldavia 3-0, le azzurre debuttano a suon di gol nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 Nel segno di Girelli-Giacinti: l’Italia femminile inizia nel migliore dei modi il proprio cammino ai Mondiali 2023 vincendo all’esordio contro la Moldavia nel Girone di qualificazione. Prossimo impegno, contro la Croazia martedì 21 settembre. Solo la prima in classifica si qualifica direttamente, per le seconde previsti i play-off.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia inizia nel migliore dei modi il cammino verso i Mondiali 2023: le azzurre guidate in campo dal capitano Barbara Bonansea hanno vinto in scioltezza la prima gara del proprio girone di qualificazione segnando tre gol nei primi 45 minuti: 3-0 sulla Moldavia grazie alle reti di Giacinti e la doppietta di Girelli. Adesso, l'appuntamento al secondo atto che è in programma martedì 21 settembre, con la sfida in trasferta alla Croazia.

Le azzurre hanno iniziato alla grande la loro missione mondiale: obiettivo qualificazioni, possibilmente al primo posto in classifica senza particolari ansie, in un Gruppo non impossibile dove l'Italia è favorita e lo ha dimostrato vincendo contro la Moldavia. A Trieste non c'è stata storia, con i primi tre pensati punti verso la qualificazione alla kermesse del 2023 con sugli scudi il duo Girelli-Giacinti che in 35 minuti chiude la pratica. Il resto del match è pura accademia con l'Italia che ha il solo demerito di non essere riuscita incrementare il vantaggio.

Il divario tecnico era evidente già sulla carta ma il campo ha confermato le qualità dell'Italia che così parte benissimo in un Gruppo di qualificazione tutt'altro che scontato. Oltre alla Moldavia ci sono anche Svizzera, Romania, Croazia e Lituania. Visto che solo la prima classifica andrà direttamente ai Mondiali i2023, il successo è un perfetto viatico. In caso di seconda posizione finale, sarà necesssario invece disputare i play-off.

Il tabellino del match

Italia-Moldavia 3-0

Marcatori: 15′ Girelli, 27′ Girelli rig., 36′ Giacinti

Italia (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi (57′ Serturini), Gama (57′ Salvai), Linari, Bartoli; Giugliano (80′ Caruso), Rosucci, Cernoia (72′ Boattin); Bonansea (72′ Glionna), Girelli, Giacinti.

All. Bertolini.

Moldavia (4-4-2): Munteanu; Covali, Cerescu, Prisekar, Mitul; Mardari (85′ Tez), Topal, Colesnicenco, Tabur; Chiper, Colnic (46′ Chirica).

All. Stețenco.