Italia-Francia, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni Italia-Francia è il match valido per l’ultimo turno della fase a gironi di Nations League. La sfida tra la Nazionale di Spalletti e quella di Deschamps si giocherà questa sera, domenica 17 novembre, a partire dalle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Italia-Francia è il match valido per l'ultimo turno della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri sono matematicamente sicuri di giocare i quarti del torneo ma con un punto sarebbero qualificati al primo posto. La sfida tra la Nazionale di Luciano Spalletti e quella di Didier Deschamps si giocherà questa sera, domenica 17 novembre novembre, a partire dalle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano. L'impianto di San Siro per l'occasione sarà tutto esaurito occupato in ogni posto dai sostenitori italiani che preparano una serata speciale per la Nazionale Italiana.

L'Italia si è scoperta una corazzata perfetta trasformata completamente da Spalletti dopo i disastrosi Europei. Basti pensare che all'andata gli azzurri sono stati in grado di battere la nazionale vice campione del mondo in casa con il punteggio di 3-1 grazie ai gol di Dimarco, Frattesi e Raspadori nonostante l'iniziale vantaggio francese firmato Barcola al fischio d'inizio dopo l'errore di Di Lorenzo. Qui tutte le informazioni per sapere dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle probabili formazioni.

Partita: Italia-Francia

Orario: 20:45

Dove: Stadio Meazza, Milano

Quando: domenica 17 novembre 2024

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Italia-Francia oggi, dove vederla in TV: c'è la diretta in chiaro

Italia-Francia di questa sera si può seguire in diretta tv e in chiaro e senza costi aggiuntivi a partire dalle 20:45 su Rai 1. La telecronaca della sfida tra la Nazionale di Spalletti e quella di Deschamps sarà affidata alla voce Rai di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Lele Adani.

Dove vedere Italia-Francia in diretta streaming

La sfida tra Italia e Francia sarà inoltre disponibile al pubblico anche in streaming su dispositivi mobili o via pc senza costi aggiuntivi online sul portale Rai, ovvero RaiPlay che seguirà l'evento in diretta con pre e post partita con tutti gli approfondimenti del caso.

Italia-Francia, le probabili formazioni della partita di Nations League

Spalletti difficilmente effettuerà un turnover considerato il valore della partita e la cornice di pubblico. Possibile che il CT azzurro possa fare qualche piccolo cambiamento che non alteri molto l'equilibrio tattico dell'Italia. Retegui in attacco lasciare il posto a Kean. Possibilità anche di vedere Udogie sulla fascia sinistra.

La Francia invece non ha Mbappé, ma Deschamps potrebbe sfruttare il "fattore campo" per Marcus Thuram che nel suo stadio con l'Inter ha sicuramente segnato diversi gol. Partiranno dal primo minuto invece Maignan e Theo Hernandez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Udogie; Raspadori, Kean. All. Spalletti.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Konate, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Rabiot; Barcola, M. Thuram, Nkunku. All. Deschamps.