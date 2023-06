Italia-Corea del Sud ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita Italia-Corea del Sud è la semifinale dei Mondiali Under 20 2023. Il match si disputerà a La Plata stasera alle ore 23 e sarà trasmesso da Rai 2. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Uruguay-Israele.

A cura di Alessio Morra

Per la terza volta consecutiva l'Italia disputerà le semifinali dei Mondiali Under 20. In Argentina i ragazzi di Carmine Nunziata proveranno a ottenere la prima finale della storia. Per farlo gli Azzurrini dovranno sconfiggere la Corea del Sud, che ha estromesso la Francia nei giorni e la Nigeria nei quarti. La semifinale Italia-Corea del Sud si disputerà stasera a La Plata, calcio d'inizio previsto per le ore 23. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Rai 2 e si potrà seguire anche in streaming.

L'Italia di Nunziata sta disputando un Mondiale Under 20 strepitoso. L'esordio è stato splendido con il successo sul Brasile, poi ko con la Nigeria e il 3-0 alla Repubblica Dominicana. Negli ottavi gli Azzurrini hanno sconfitto 2-1 l'Inghilterra, poi nei quarti è stata eliminata la Colombia, battuta per 3-1. Tanti ragazzi si stanno facendo valere, su tutti Baldanzi e il capocannoniere Casadei. Ora c'è la Corea del Sud in una semifinale impegnativa. In precedenza, sempre a La Plata, scenderanno in campo per l'altra semifinale l'Uruguay e Israele, che ha eliminato il Brasile.

Le probabili formazioni di Italia-Corea del Sud: Nunziata non stravolgerà la sua squadra. Anche questa volta dovrebbe finire in panchina Pafundi. Davanti ancora Ambrosino con Esposito e Baldanzi. A metà campo il bomber Cesare Casadei. La Corea del Sud

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Giovane, Prati, Casadei; Baldanzi, Esposito, Ambrosino. All. Nunziata

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Joon-Hong; Kim Ji-Soo, Choi Seok-Hyun, Bae Seo-Joon, Park Chang-Woo; Lee Sung-Woon, Lee Chan-Ouk; Kang Sang-Jun, Lee Young-Jun, Kang Seong-Jin; Kim Yong-Hak. All. Kim Eun-jung

Partita: Italia-Corea del Sud

Quando: giovedì 8 giugno 2023

Orario: 23:00

Dove: Stadio Città di La Plata, La Plata

Diretta TV: Rai 2

Diretta streaming: raiplay.it

Competizione: Mondiali Under 20, Semifinale

Dove vedere Italia-Corea del Sud in diretta TV

Italia-Corea del Sud si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro. Il match di La Plata è un'esclusiva della Rai che con il commento di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti trasmetterà l'incontro su Rai 2 a partire dalle ore 23.

Italia-Corea del Sud dove vederla in streaming

La semifinale dei Mondiali Under 20 che si disputano in Argentina si potrà seguire in streaming solo in un modo. Gli appassionati che avranno voglia di vedere in streaming Italia-Corea del Sud dovranno commentarsi su raiplay.it, visibile anche tramite l'app di Raiplay.

Mondiali Under 20, le formazioni ufficiali di Italia-Corea del Sud

Nunziata riproporrà la stessa formazione che ha giocato contro la Corea del Sud. Fuori dunque Pafundi, in avanti Baldanzi, Esposito e Ambrosino. 4-2-3-1 per i coreani che schierano di punta Kim Yong-Hak.

