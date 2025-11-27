Calcio
video suggerito
video suggerito

Isco subisce un infortunio surreale per colpa di un compagno: il contrasto con Amrabat è inspiegabile

Isco si infortuna nello scontro con Amrabat: doppio ko per il Betis in Europa League e grande apprensione per lo spagnolo.
Segui Fanpage.it anche su Google per non perderti nulla.
A cura di Marco Beltrami
5 CONDIVISIONI
Immagine

Isco ha un conto aperto con la sfortuna. L'esperto calciatore spagnolo, al rientro da un lungo stop per infortunio, è nuovamente finito ko. Questa volta però il problema fisico è arrivato in modo molto particolare, dopo un brutto scontro di gioco non con un avversario, ma con un compagno di squadra che è una vecchia conoscenza della Serie A: Sofyan Amrabat. Purtroppo anche lui è stato costretto ad abbandonare il campo.

Isco finisce al tappeto in Europa League, l'infortunio è curioso

Nel match tra la squadra spagnola e l’Utrecht, valido per la quinta giornata di Europa League, Isco — al rientro dopo la frattura del perone — stava uscendo palla al piede dalla sua area quando si è scontrato con Amrabat. Curioso l’intervento del marocchino, che probabilmente pensava che il compagno gli lasciasse il pallone e ha calciato. Invece di trovare la sfera, però, ha preso in pieno il povero Isco tra il piede e la caviglia. Una situazione difficile da spiegare.

Scontro tra i compagni di squadra al Betis

Una botta tremenda che ha mandato entrambi al tappeto. Quello che è sembrato avere la peggio è stato proprio Isco, che dopo le cure del caso ha provato a restare in campo senza fortuna. Dopo un tentativo di rimanere sul terreno di gioco ha dovuto alzare bandiera bianca. Ha provato a sua volta a consolare Amrabat, ma senza dirgli nemmeno una parola, probabilmente per l’amarezza dell’incidente.

Leggi anche
Il calvario di Neymar, quarto infortunio grave in un anno: Mondiale 2026 sempre più lontano

Amrabat sembrava inizialmente pronto a continuare, ma invece anche lui ha pagato dazio allo scontro. Il centrocampista ex Verona e Fiorentina è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. E così il Betis ha perso in pochi secondi entrambi i giocatori. Le immagini di Isco che sale le scale accompagnato dai sanitari del club spagnolo con la gamba fasciata non sono incoraggianti. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, non se lo meriterebbe.

Calcio
Notizie
5 CONDIVISIONI
Immagine
Europa League
La Roma va, 2-1 al Midtjylland. Poker del Bologna al Salisburgo, Fiorentina KO con l'AEK
Koné fa tremare Gasperini per il Napoli: cambio per infortunio, problema alla caviglia
Gasperini ha un messaggio per la Roma dopo il Midtjylland: "Mi aspettavo di meglio"
Il Bologna vince in Europa League e si diverte, poker al Salisburgo: gol e spettacolo a mille all'ora
La Fiorentina s'illude due volte, ma l'AEK la sveglia: i greci espugnano il Franchi, piovono fischi
Dzeko senza filtri: "Facciamo ca**re? Ok, possiamo dirlo! Ma non si può fischiare ad ogni palla persa"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views