Isco subisce un infortunio surreale per colpa di un compagno: il contrasto con Amrabat è inspiegabile

Isco ha un conto aperto con la sfortuna. L'esperto calciatore spagnolo, al rientro da un lungo stop per infortunio, è nuovamente finito ko. Questa volta però il problema fisico è arrivato in modo molto particolare, dopo un brutto scontro di gioco non con un avversario, ma con un compagno di squadra che è una vecchia conoscenza della Serie A: Sofyan Amrabat. Purtroppo anche lui è stato costretto ad abbandonare il campo.

Isco finisce al tappeto in Europa League, l'infortunio è curioso

Nel match tra la squadra spagnola e l’Utrecht, valido per la quinta giornata di Europa League, Isco — al rientro dopo la frattura del perone — stava uscendo palla al piede dalla sua area quando si è scontrato con Amrabat. Curioso l’intervento del marocchino, che probabilmente pensava che il compagno gli lasciasse il pallone e ha calciato. Invece di trovare la sfera, però, ha preso in pieno il povero Isco tra il piede e la caviglia. Una situazione difficile da spiegare.

Scontro tra i compagni di squadra al Betis

Una botta tremenda che ha mandato entrambi al tappeto. Quello che è sembrato avere la peggio è stato proprio Isco, che dopo le cure del caso ha provato a restare in campo senza fortuna. Dopo un tentativo di rimanere sul terreno di gioco ha dovuto alzare bandiera bianca. Ha provato a sua volta a consolare Amrabat, ma senza dirgli nemmeno una parola, probabilmente per l’amarezza dell’incidente.

Amrabat sembrava inizialmente pronto a continuare, ma invece anche lui ha pagato dazio allo scontro. Il centrocampista ex Verona e Fiorentina è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. E così il Betis ha perso in pochi secondi entrambi i giocatori. Le immagini di Isco che sale le scale accompagnato dai sanitari del club spagnolo con la gamba fasciata non sono incoraggianti. La speranza è che non si tratti di nulla di grave, non se lo meriterebbe.