Inzaghi si gode la vittoria in Supercoppa: “Vincere così contro il Milan in finale è bellissimo” Simone Inzaghi è raggiante a fine gara: “Godiamoci questo successo, è stata una gara perfetta, siamo stati lucidi non era facile”. Per lui è il 4° successo in 4 finali giocate di Supercoppa.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Inter vince la Supercoppa 2022 con una prova maiuscola, annichilendo il Milan in una finale subito gestita al meglio con un doppio vantaggio già al 30′. Poi il tris finale nella ripresa di Lautaro che ha decretato il trionfo da parte dei giocatori di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro non ha sbagliato una mossa, sia all'inizio sia a gara in corso, gestendo risorse e forze da utilizzare. Alla fine, la soddisfazione è di essere riusciti a conquistare il trofeo, vincendo un derby che vale moltissimo.

Inzaghi era raggiante e incontenibile sin da prima del fischio finale, quando ha scatenato la sua gioia in panchina, andando ad abbracciare tutto lo staff tecnico per poi farlo con i suoi giocatori a bordo campo. Scene di esultanza incontenibili giustificate da un successo rotondo, che per Inzaghi personalmente vale la quarta Supercoppa su quattro disputate, un record con cui ha eguagliato Capello e Lippi mentre sono salite a 7 le finali di Supercoppa vinte da parte dei nerazzurri, che pareggiano i conti con i cugini rossoneri.

Inzaghi esultante in panchina ben prima della fine della Supercoppa

Tutti numeri che servono per celebrare ancora di più la vittoria di Riad: "Bellissimo vincere in finale contro il Milan, in questo modo" sottolinea un più che soddisfatto Simone Inzaghi nel post partita. "Orgoglioso dei giocatori perché sono stati lucidi, è stata una partita perfetta. Questo è il secondo obiettivo centrato dopo gli ottavi di Champions. E' un piacere vedere questa squadra giocare". Una squadra che ha gestito ogni situazione, riuscendo a colpire a freddo quando serviva e soffrire nei momenti più delicati.

"Abbiamo vinto una coppa importantissima, stasera ci godiamo fino alla fine questo trofeo": il primo stagionale che è il bis dell'anno passato, sempre sotto la guida di Inzaghi che ha così permesso al club nerazzurro di vincerla per due volte consecutive, così come accadde nell'epoca d'oro tra il 2005 e il 2006 quando in panchina Roberto Mancini.