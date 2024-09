Inzaghi non cerca scuse per il derby perso: “Il Milan ha meritato la vittoria, è da Scudetto”

video suggerito

È un Simone Inzaghi comprensibilmente giù di tono quello che si presenta ai microfoni di DAZN al termine del derby perso dall'Inter contro un Milan che a differenza dei nerazzurri – usciti bene dalla Champions col pareggio in casa del Manchester City – era dato in crisi e con un Fonseca vicino all'esonero dopo la sconfitta europea contro il Liverpool. Il tecnico dell'Inter è schietto e non si appella a scuse o episodi nell'analisi del match: "Il Milan è un'ottima squadra, stasera ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Se può lottare per lo Scudetto? Assolutamente sì".

Per Inzaghi il succo del derby è tutto nel modo in cui la sua squadra ha affrontato la gara: "Abbiamo approcciato male, siamo stati poco squadra, cosa che raramente succede a noi, abbiamo approcciato male tutti e due i tempi. Ho provato a cambiare, ma non è cambiata la situazione. Siamo stati poco compatti, abbiamo perso le distanze, poi abbiamo fatto gli ultimi 25 minuti del primo tempo meglio, dove abbiamo pareggiato ed abbiamo avuto un altro paio di occasioni, ma siamo rientrati nel secondo tempo come eravamo entrati nel primo. Gli approcci alle gare sono determinanti e i due tempi sono stati approcciati male dalla mia squadra".

L'Inter era reduce da sei vittorie di fila nel derby, adesso non è il caso di fasciarsi la testa ma di analizzare bene cosa è successo per rimettersi in carreggiata: "Non eravamo lucidi, sceglievamo male, sia in fase di possesso che non possesso – continua Inzaghi – i due gol che abbiamo concesso sono la testimonianza, poi ci sono state altre situazioni. Dovevamo fare di più, chiaramente io per primo che sono l'allenatore. Siamo amareggiati, perché è un derby, sappiamo l'importanza per la nostra società, per i nostri tifosi, però quello che possiamo fare è lavorare, analizzare chiaramente, perché stasera non abbiamo mai dato la sensazione di essere squadra come lo siamo stati da tre anni a questa parte. Le sconfitte nei derby bruciano, cercheremo di lavorare di più. E cercheremo di prendere qualcosa di positivo da una sconfitta che brucia".