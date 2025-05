video suggerito

Inzaghi non cede alle sirene saudite, pronto il rinnovo con l'Inter: c'è una data per la firma Inzaghi e l'Inter dovrebbero continuare insieme per i prossimi due anni: il club ha preparato il rinnovo di contratto che prevede anche un aumento dello stipendio.

A cura di Ada Cotugno

I milioni offerti dall'Arabia Saudita non hanno turbato Simone Inzaghi che resta concentrato sull'Inter per il finale di stagione ma anche per il futuro. L'Al-Hilal gli ha offerto un ingaggio di 20 milioni di euro all'anno per tre stagioni, una cifra folle che non lo ha fatto traballare: il programma è quello di restare ancora nel calcio europeo, preferibilmente con i nerazzurri che stanno già preparando il rinnovo del contratto da sottoporgli dopo la finale di Champions League contro il PSG.

Secondo quanto riportato da Il Giorno ci sono pochi dubbi per quanto riguarda la permanenza dell'allenatore sulla panchina anche per il prossimo anno e il nuovo accordo dovrebbe prevedere anche un aumento di stipendio. Le tentazioni provenienti dal club saudita sono state accantonate abbastanza velocemente e ci sarebbe anche la data della possibile firma e dell'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto.

L'Inter prepara il rinnovo di contratto per Inzaghi

I 60 milioni in tre anni offerti dall'Arabia Saudita sono difficili da rifiutare, ma l'allenatore dell'Inter vorrebbe restare in Europa per continuare la sua carriera. Non si parla di separazione dai nerazzurri, anzi il club avrebbe già preparato il rinnovo di contratto da fargli firmare. Il nuovo accordo dovrebbe prolungare l'avventura di Inzaghi in panchina fino al 2027, con lo stipendio che passerebbe dagli attuali 6.5 milioni di euro a stagione a 7.5 milioni di euro più bonus.

Ci sarebbe anche già la data della firma, attesa nella prima settimana di giugno subito dopo la finale di Champions League. Lo scorso anno Inzaghi ha rifiutato la corte del Manchester United e anche quest'anno non avrebbe dato ascolto ad alcune voci provenienti dalla Premier League, con l'unico intento di restare ancora alla guida dell'Inter.