video suggerito

Inviato prende a calci un tifoso agli Europei e finisce in ospedale: rissa in diretta TV Un inviato della televisione portoghese SIC agli Europei di calcio è finito in ospedale, dopo una baruffa con i tifosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non c'è solo il bello della diretta, ma anche il brutto. Un esempio arriva direttamente dagli Europei, e in particolare durante uno dei classici servizi di presentazione alle partite. Un inviato della televisione portoghese SIC è infatti finito in ospedale, dopo una baruffa con i tifosi. Un video ha immortalato quanto accaduto, con le versioni che sembrano discordanti.

Inviato portoghese al centro di una rissa con i tifosi in diretta TV agli Europei

Si tratta di Nuno Pereira noto giornalista lusitano che si trovava a Lipsia per raccontare il pre-partita del match tra la formazione di Cristiano Ronaldo e la Repubblica Ceca. Durante la registrazione in diretta, all'esterno dell'hotel dove risiedeva la stampa, ecco le scene inaspettate. Nel video si può vedere come ad un certo punto Pereira perde le staffe.

In pratica il giornalista ha iniziato a inveire, tentando di prendere a calci un ragazzo. Quest'ultimo insieme ai compagni, tutti tifosi del Portogallo, aveva disturbato la trasmissione gridando diverse cose, tra cui anche il nome di Cristiano Ronaldo. La cosa non è finita qui, visto che poco dopo Pereira viene spinto contro una siepe ed un palo, con la registrazione che s'interrompe.

La ricostruzione della TV portoghese, Nuno Pereira aggredito finisce in ospedale

Secondo la prima ricostruzione garantita anche dalla SIC, in realtà l'addetto ai lavori è stato ricoverato in ospedale, a causa di una lussazione alla spalla. Inizialmente per lui si era pensato anche ad un intervento chirurgico, ma fortunatamente tutto si è risolto solo con le cure del caso. Questo il comunicato dell'emittente per fare chiarezza sull'accaduto: "La SIC si rammarica profondamente delle insinuazioni riguardanti il ​​comportamento aggressivo e brutale dei nostri giornalisti. Ci sono stati commenti online che suggerivano che Pereira avesse provocato l'intero incidente. È vero il contrario, con gravi conseguenze per chi fa il proprio lavoro".

La versione della polizia conferma l'aggressione a Pereira

Anche la polizia di Lipsia ha confermato il tutto come riportato dalla Bild: "Intorno alle 17.30 due giornalisti portoghesi (Pereira e un cameraman – ndr) sono stati aggrediti fisicamente e picchiati da diversi sconosciuti. Un uomo di 47 anni ha riportato ferite così gravi da dover essere portato in ospedale per osservazione. Il suo compagno, 57 anni, è rimasto leggermente ferito. Gli autori non sono stati ancora identificati".