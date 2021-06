Domani si giocherà Portogallo-Francia, partita decisiva per decretare le squadre che passeranno agli ottavi di finale degli Europei, che sarà guardata in modo interessato anche dalla Juventus. In caso di risultato negativo, infatti, i lusitani potrebbero veder finire anzitempo la loro rassegna continentale e, a quel punto, si troverebbe una risposta in tempi brevi al più grande interrogativo dell'estate bianconera: Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus o andrà via?

Il fuoriclasse portoghese ha deciso di comune accordo con la società di Andrea Agnelli di rimandare ogni discorso inerente il suo futuro a dopo gli Europei. Non ha fretta di capire dove giocherà nella prossima stagione e si è voluto concentrare soltanto sulla sua nazionale. Ora, però, che il Portogallo rischia di uscire, se dovesse perdere contro la Francia, tornano immediatamente d'attualità i discorsi riguardo la sua prossima destinazione.

Lo stesso CR7 ha pubblicato un post su Instagram che, pur riferendosi con molta probabilità alle critiche ricevute dopo la brutta sconfitta del suo Portogallo contro la Germania, si presta a interpretazioni anche sul suo futuro, parola che ricorre nella citazione di Lair Ribeiro, scrittore brasiliano tra i preferiti dell'asso bianconero: "Mentre copi il mio passato, io invento un nuovo futuro".

Una decisione sul futuro di Ronaldo verrà presa in tempi brevi

In particolare, la seconda parte della frase ha suscitato l'attenzione dei tifosi della Juventus, che l'hanno subito associata alle voci che circolano riguardo un suo possibile addio a Torino. Ciò che è certo è che, qualora il Portogallo dovesse essere eliminato domani sera, la scelta sul suo futuro potrebbe essere presa già nei prossimi giorni, perché converrebbe sia a lui sia soprattutto alla Juventus. Il mercato e, in generale, ogni strategia del club guidato da Andrea Agnelli saranno condizionati dalla presenza o meno di Cristiano Ronaldo nella rosa del prossimo anno. Max Allegri, conscio dell'eventualità di veder partire il campione con il quale ha lavorato per una stagione, ha già studiato due prototipi di squadra: una con il portoghese, l'altra senza.

Alla fine, più che dalla volontà della Juventus, la decisione sul futuro del lusitano sarà condizionata dal volere dello stesso CR7 e da quello dei possibili acquirenti. Se Ronaldo considererà conclusa la sua esperienza in bianconero con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto quadriennale firmato nel 2018, darà mandato al suo procuratore Jorge Mendes di trovargli una nuova squadra. Il superagente si è già mosso per capire quali situazioni si prospetterebbero al suo assistito e, probabilmente, non faticherebbe più di tanto a trovare la soluzione più gradita a Cristiano.

PSG o Manchester United se dovesse lasciare la Juve, Real sullo sfondo

Restano tre, con una più sullo sfondo delle altre due, le possibilità per il portoghese, se scegliesse di lasciare la Juventus. Fermo restando che nessuno ha ancora bussato né alla porta della società bianconera con un'offerta da almeno 30 milioni di euro né a quella del calciatore con una proposta che accontenti le sue richieste di ingaggio, PSG e Manchester United restano le possibilità più concrete. I Red Devils potrebbero scegliere di puntare su un ritorno di CR7 per riavvicinare i tifosi e dare l'assalto alla Premier League, ma al momento sono impegnati nella trattativa per riportare in Inghilterra Jadon Sancho. I francesi, invece, hanno già preso Gigio Donnarumma e Georginio Wijnaldum e sono pronti a sferrare l'attacco decisivo per Achraf Hakimi. Si fionderebbero su Cristiano Ronaldo soltanto nel caso in cui dovessero perdere Kylian Mbappé, destinazione Real Madrid. Sono proprio i Blancos la terza squadra sullo sfondo, di nuovo in auge a seguito del ritorno di Carlo Ancelotti, che ha un grande rapporto con il portoghese. Sembra difficile, però, che Florentino Perez acconsenta alle richieste di ingaggio di CR7, che alla Juventus guadagna circa 30 milioni di euro a stagione. Al momento, dunque, tutte le piste che porterebbero l'asso portoghese lontano dalla Juventus sembrano essere abbastanza fredde, ma non è detto che si incendino nei prossimi giorni, se il Portogallo dovesse salutare anzitempo gli Europei.