Cristiano Ronaldo è stato uno dei protagonisti della sfida tra il Portogallo e la Germania. Suo il gol del vantaggio lusitano, prima del tracollo sotto i colpi della nazionale tedesca. C'è però chi ha attribuito al giocatore della Juventus, la responsabilità di aver fatto "arrabbiare" i giocatori avversari, spronandoli inconsciamente a cercare in tutti i modi la rimonta poi concretizzatasi. Si tratta di Dietar Hamann ex perno della Germania.

All'ex di Bayern, Newcastle, Liverpool, Manchester City non è piaciuto l'atteggiamento di CR7 soprattutto in una situazione. Quando sul punteggio di 1-0 si è reso protagonista di un colpo di tacco no-look per servire un avversario. Una giocata senza dubbio da applausi, ma a giudizio di Hamann controproducente: "Penso che sia una sciocchezza. Si lancia verso la palla, fa finta di prenderla, la colpisce di tacco e distoglie lo sguardo. Ovviamente è una giocata incredibile e sappiamo che è nelle sue corde, ma penso che in un certo senso stia umiliando il suo avversario".

E Hamann non ha usato mezzi termini per definire Ronaldo che ha indispettito gli avversari, che si sono sentiti quasi presi in giro da quella giocata: "Sicuramente è il migliore, con Messi. Ma sembra uno stupido con questa giocata, alla fine sei sull'1-0. Sembra uno scemo. Se chiedi ai giocatori tedeschi, ti diranno che si sono accorti dell'atteggiamento di Ronaldo e tutti ammetteranno che con quel tacco no-look ha dato loro qualcosa in più, spronandoli a cambiare le cose. Cosa vuole ottenere? Forse proprio da lì è iniziata la rimonta della Germania". Insomma il tacco no-look di CR7 a detta di Hamann avrebbe dato il la al rientro in partita della Germania, che si è sentita ferita nell'orgoglio. Ora quello che è certo è che ci vorrà il miglior Ronaldo per cercare di battere la Francia e strappare la qualificazione agli ottavi.