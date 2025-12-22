Intramontabile Miura, firma a 59 anni un nuovo contratto: verrà presentato l’11 gennaio alle 11:11

59 anni da compiere e da festeggiare con un altro anno di contratto: Kazuyoshi Miura non smette più di stupire, perché direttamente dall'Asia è arrivata la notizia che continuerà a imperversare sui campi da calcio almeno per un'altra stagione. Il modo migliore per festeggiare una carriera che nel 2026 toccherà la soglia record dei 40 anni di attività. L'ex Genoa vestirà i colori del Fukushima United, in terza categoria, in prestito dall'Atletico Suzuka. Tutto già fatto, ma la presentazione ufficiale avverrà solo a gennaio, in una data iconica per l'attaccante giapponese, l'11. Alle ore 11:11.

Miura rilancia la sfida al calcio: brinderà ai 40 anni di carriera

Per Kazu Miura il calcio non finisce nel 2025. Il 59enne giocatore giapponese, reduce dall'ultima stagione disputata in patria con i colori dell'Atletico Suzuka, ha rilanciato la sua sfida infinita al pallone accettando di finire in terza divisione e giocare con il Fukushima United con cui è in procinto di firmare un accordo, in prestito secco, fino a fine stagione. L'obiettivo degli ottant'anni in campo – dichiarato tra sorrisi e serietà qualche anno fa dallo stesso attaccante – si avvicina di un altro anno visto che quando finirà il prossimo contratto Miura avrà 60 anni.

Kazu Miura e il segreto della longevità record di "King Kazu"

Una longevità che fa rima con record perché nessun professionista è mai riuscito a giocare così a lungo in campionati di livello. Un problema che per "King Kazu" come viene celebrato in patria, non sussiste visto che madre natura l'ha dotato di un fisico infrangibile e una forza di volontà ferrea. Già in passato, a spiegazione di una carriera quarantennale, Miura si era trincerato dietro un duro lavoro e una costanza maniacale di una vita da professionista, ma anche la genetica ha fatto il suo evidente dovere. Ad oggi, Miura ha disputato 910 partite, segnando 229. Niente di che rispetto al recordman ancora in attività, il brasiliano Fábio che con ben 1.399 partite guida questa particolare classifica davanti all'inglese Peter Shilton (1.390 partite) e al connazionale Rogério Ceni (1.237 partite), ma pur sempre un traguardo enorme.

Perché Miura verrà ufficializzato l'11 gennaio 2026 alle 11:11

L'ufficializzazione del passaggio al nuovo club però non è ancora arrivata e non arriverà nei prossimi giorni. Bisognerà attendere il 2026 o meglio ancora l'11 gennaio 2026 perché la firma sul nuovo contratto sia a tutti gli effetti valida. C'è anche l'orario dell'annuncio, le 11:11. Un numero, l'undici, che dopotutto è lo stesso che Miura porta sulle spalle quasi ininterrottamente sulle proprie spalle da quasi quarant'anni e che lo rappresenta e simboleggia in tutto. E che già in passato è stato utilizzato per altri annunci ufficiali con la stessa indentica modalità.