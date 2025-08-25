Inter-Torino, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Inter-Torino è il posticipo di oggi, lunedì 25 agosto: la partita della prima giornata di campionato si gioca alle 20:45. La si potrà vedere in diretta tv e in streaming su DAZN, Sky e NOW. Le ultime news sulle probabili formazioni.

L'Inter debutta in campionato oggi contro il Torino. La partita si gioca alle 20:45 a San Siro e chiude la prima giornata di Serie A 2025-2026. A trasmetterla in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati sono DAZN, Sky e NOW.

I nerazzurri sono tra i favoriti per la conquista dello scudetto, che proveranno a scucire dalla maglia del Napoli campione d'Italia. Chivu è al debutto in panchina: tocca a lui il compito di rilanciare la squadra rimasta scottata dal finale di stagione beffardo della scosta stagione. Per la sfida con i granata deve fare i conti con le assenze di Hakan Calhanoglu e Pio Esposito (squalificati). All'esordio è anche Baroni, che al Meazza dovrebbe presentarsi col 4-2-3-1 composto da Ngonge, Adams e Vlasic a sostegno di Aboukhlal.

Partita: Inter-Torino

Quando: lunedì 25 agosto 2025

Orario: 20:45

Dove: Meazza di San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Sky, NOW

Diretta Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: 1ª giornata Serie A 2025-2026

Dove vedere Inter-Torino in diretta tv e in streaming

Inter-Torino sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN, Sky e NOW (previo pagamento del pass sport). Per quanto riguarda il network satellitare, manderà in onda la partita sui canali Sky Sport 1 (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Sky Sport 4K (213). L'incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming e vi si potrà assistere attraverso le app di riferimento (DAZN, Sky Go e NOW) oppure collegandosi direttamente ai siti delle piattaforme.

Inter-Torino, le probabili formazioni della 1ª giornata di Serie A

Chivu ripropone l'Inter con il kodulo 3-5-2 nel quale spicca l'attacco composto da Lautaro Martinez e Thuram. A centrocampo potrebbe debuttare in campionato il neo-acquisto, Sucic (visto in campo già durante il Mondiale per Club). In difesa dovrebbe esserci Pavard accanto ad Acerbi e Bastoni. Assenti Hakan Calhanoglu e Pio Esposito per squalifica. Torino col 4-2-3-1 a San Siro: sarà Adams la punta avanzata supportato da Ngonge, Vlasic e Aboukhlal. In difesa non c'è Ismajli (infortunato), oltre a lui sono indisponibili anche Schuurs, Njie, Savva. Di seguito le probabili formazioni di Inter e Torino:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

TORINO (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Gineitis; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Adams. Allenatore: Baroni.