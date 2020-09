Inter a trazione anteriore contro la Fiorentina. I nerazzurri debuttano questa sera in campionato contro la Viola (ore 20.45) nell'ultimo dei quattro anticipi di oggi, sabato 26 settembre. È la partita più attesa considerato il ruolo di anti-Juve per eccellenza che sembra cucito addosso alla formazione di Antonio Conte, sia per aver dato filo da torcere ai bianconeri nella scorsa stagione (in particolare nel periodo post pandemia) sia per la rosa rinforzata da innesti recenti.

Quale squadra si vedrà? Basta dare un'occhiata gli interpreti scelti per per intuirne la fisionomia: Hakimi e Perisic sulle corsie esterne, Eriksen alle spalle delle punte Lukaku e Lautaro Martinez. Con il modulo 3-4-1-2 l'obiettivo è sfruttare tutto il potenziale in termini di dinamismo, geometrie e potenza per dare subito l'assalto al campionato. Ci sarà spazio anche per Kolarov (terzo in difesa con D'Ambrosio e Bastoni) mentre Vidal – nome più caldeggiato dal tecnico – almeno inizialmente partirà in panchina. Barella e Gagliardini (favorito su Brozovic) avranno il ruolo di lotta e di governo nel cuore della mediana.

Tra gli spunti d'interesse c'è anche l'attesa per l'esterno croato, reduce dalla conquista della Champions con il Bayern Monaco e rientrato a Milano dopo un anno. Andò via (anche) per quanto accaduto all'interno dello spogliatoio con Mauro Icardi, adesso è una pedina di riferimento, una risorsa importante da utilizzare tanto in campionato quanto in Coppa.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni