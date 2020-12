Inter-Spezia si gioca domenica 20 dicembre (ore 15) allo stadio ‘Meazza' di San Siro. È uno dei match pomeridiani della tredicesima giornata del campionato di Serie A che, fino a Natale, vivrà un periodo cruciale a causa dei turni ravvicinati previsti dal calendario prima della sosta. Nerazzurri e liguri, infatti, sono reduci dai match disputati mercoledì scorso rispettivamente contro Napoli e Bologna. La gara verrà trasmessa in diretta Tv e in chiaro sui canali di Sky.

Come arrivano le due squadre all'incontro? Da un lato la squadra di Conte che, dopo l'eliminazione dalle Coppe (è fuori dalla Champions e dall'Europa League), ha un orizzonte di ambizioni limitato allo scudetto e alla Coppa Italia. Dall'altro la formazione neo-promossa, allenata da Italiano, che è reduce da un buon avvio di stagione ed è poco al di sopra della limea di galleggiamento nella corsa salvezza.

Inter-Spezia dove vederla in TV

Dove sarà possibile vedere in TV Inter-Spezia? La partita rientra nel palinsesto della programmazione di Sky Sport. Pertanto, domenica pomeriggio (ore 15) sarà visibile in chiaro ma solo per gli abbonati del network satellitare. Su quale canale andrà in onda? Diretta prevista sul canale 253.

La diretta streaming di Inter-Spezia

Inter-Spezia verrà trasmessa anche in diretta streaming. Per assistere alla partita on-line, oltre a usufruire di una buona connessione a internet, servirà collegarsi alla piattaforma di Sky Go (previo scaricamento della apposita app) a cui potranno accedere solo gli abbonati. C'è anche un altro sistema per godersi il match: collegarsi al sito Now TV, il servizio di streaming on-line a pagamento che permette anche la visione del singolo evento. I dispositivi da utilizzare sono quelli abituali: fissi (pc, smart tv) oppure mobili (notebook, tablet, smartphone).