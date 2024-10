video suggerito

Inter-Juventus, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Inter-Juventus, derby d’Italia e appuntamento alle 18:00 di oggi domenica 27 ottobre per godersi lo scontro diretto della 9a di Serie A. Gara trasmessa in TV e streaming sia da DAZN sia da Sky, a pagamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Derby d'Italia al via. Il primo confronto diretto tra Inter e Juventus in questa stagione, oggi domenica 27 ottobre alle 18:00 è di scena davanti ad un San Siro tutto esaurito. Diretta esclusiva su DAZN e su Sky, sia per la TV sia per lo streaming online.

Una sfida per forti emozioni tra Inter e Juventus, due delle principali antagoniste in campionato al Napoli capolista. I nerazzurri giungono dalla vittoria infrasettimanale in Champions contro lo Young Boys che ha ridato vitalità ad un ambiente in cui non mancano gli infortuni e continuità, dopo il successo esterno di Roma in campionato. Per i bianconeri momento un po' più delicato: lo Stoccarda ha violato lo JStadium in coppa rifilando alla squadra di Thiago Motta la prima sconfitta stagionale, con cui il gruppo dovrà fare i conti soprattutto sul fronte mentale.

La Juventus è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette gare in cui ha affrontato l’Inter in Serie A con entrambe le squadre nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata, perdendo tuttavia la più recente di queste con lo 0-1 dello scorso 4 febbraio. Ed è la squadra contro cui l’Inter ha subito più sconfitte in Serie A: 87, anche se l'Inter ha provato a invertire la tendenza, vincendo a Milano due delle ultime quattro sfide.

Partita: Inter-Juventus

Dove: Stadio San Siro (Milano)

Quando: domenica 27 ottobre

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: 9a giornata di Serie A

Dove vedere Inter-Juventus in diretta TV

Il Derby d'Italia di San siro di questa sera alle 18:00 può essere visto in diretta solamente per gli abbonati e a pagamento. Per chi è cliente DAZN può vederlo su una Smart TV collegata regolarmente a internet con console di gioco o dispositivi wireless. Per gli utenti Sky, in vece canale 201.

Inter-Juventus, dove vederla in diretta streaming

Inter-Juventus è visibile anche in streaming sia per i clienti DAZN sia per quelli Sky. I primi posso utilizzare l'app dedicata, mentre i secondi usufruire di SkyGo per dispositivi mobili o il servizio on demand di NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Juventus

Scelte delicate per mister Inzaghi che fa a meno di Calhanoglu e Acerbi, due assenze annunciate e confermate per infortunio. Poi, i dubbi in base anche alle condizioni dei singoli. Ma contro la Juve i titolari rimasti saranno tutti i campo, anche stringendo i tempi. Per Thiago Motta mano ai giovani, per gli stessi problemi di Inzaghi tra squalificati e indisponibili. Così possibile Savona dal 1′ in difesa, Fagioli in mediana e Mbangula sulla linea dei trequartisti.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta