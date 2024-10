Insulto razzista alla partita tra streamer Spagna-Francia: i calciatori abbandonano il campo al Metropolitano

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'incontro tra streamer di Spagna e Francia che si è disputato questa sera allo stadio Metropolitano di Madrid, casa dell'Atletico, è stato interrotto per diversi minuti a seguito del gesto razzista di un tifoso. Uno spettatore è stato accusato dai Blues di aver mimato il verso della scimmia e di aver pronunciato insulti razzisti. Un episodio che ha rovinato quella che doveva essere una festa tra creator dei due Paesi europei in uno scenario unico come lo stadio dei Colchoneros. Per diversi minuti si è creato il caos davanti a una delle due tribune alle spalle della porta.

La partita è stata interrotta per alcuni minuti prima di riprendere dopo che sono intervenuti i due capitani e il giocatore preso di mira dagli insulti razzisti, Broky Brawks. L'autore del vergognoso gesto è stato individuato dagli uomini della sicurezza dello stadio e immediatamente allontanato dalle tribune del Metropolitano. Lo spagnolo Koko DC ha espresso tutta la sua rabbia e il suo disgusto, prima di scoppiare in lacrime in campo. I Blues scelgono di abbandonare il campo per alcuni istanti, per poi rientrare una decina di minuti dopo.

L'ennesimo episodio di razzismo in una partita di calcio in Spagna. Più volte in questi mesi e lo scorso anno il Real Madrid, e soprattutto Vinicius, hanno denunciato casi simili sulle tribune degli stati della Liga. L'attaccante brasiliano proprio a marzo dello scorso anno prima della partita di Champions tra Atletico Madrid-Inter, ma anche durante Barcellona-Napoli, fu vittima di cori e insulti razzisti. In quel caso il Real Madrid presentò una denuncia. Senza dimenticare il caso della gara di Valencia contro i Blancos.

La partita è ricominciata dopo che la Francia aveva abbandonato il campo

Questa sera invece, quello che doveva essere a tutti gli effetti un incontro amatoriale e divertente, già nelle prime battute della partita era già stato caratterizzato da diversi momenti di tensione. Poi l'insulto razzista e il gesto piovuto dagli spalti che ha fatto infuriare gli streamer presenti che hanno immediatamente lasciato il campo non prima di assicurarsi che il responsabile venisse cacciato via dagli spalti. La partita è poi ricominciata con l'annuncio a microfono dell'arbitro che ha minacciato di sospenderla definitivamente nel caso di un nuovo episodio simile.