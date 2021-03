Si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. Questo il senso degli ultimi contenuti postati sui social dall'Udinese. La società friulana si è schierata al fianco di Stryger Larsen, finito sulla graticola dopo l'errore costato il pareggio nell'ultimo match di campionato in casa del Milan. Un fallo di mano scellerato quello del danese bersagliato di critiche e di insulti da parte dei tifosi, letteralmente scatenati. Una situazione che ha spinto i bianconeri a difendere il proprio giocatore pubblicamente.

Stryger Larsen è stato preso di mira dopo il fallo di mano costato il calcio di rigore che ha permesso al Milan in pieno recupero di pareggiare a San Siro contro l'Udinese. Un intervento tanto plateale quando scomposto, quello del nazionale danese, che ha lasciato tutti senza parole, in primis l'allenatore Gotti che nel post-partita ha dichiarato: "Ragioneremo insieme con lui, e gli chiederemo cosa è successo". Un'azione difficile da commentare, che nasce probabilmente dalla volontà di accentuare gli effetti di una spinta, che però in realtà non è mai arrivata. La delusione e la frustrazione per un colpaccio sfiorato proprio sul più bello, ha spinto molti sostenitori a scatenarsi sui social contro Stryger Larsen, letteralmente bersagliato di critiche feroci, e in alcuni casi anche di insulti.

Una situazione pesante per il giocatore, che ha spinto l'Udinese nel day-after del confronto di San Siro a prendere pubblicamente le difese del suo giocatore. Una foto dell'esterno in azione con la maglia bianconera accompagnata da una didascalia che non ha bisogno di ulteriori commenti "Uno di noi". Un modo per provare a spegnere le polemiche, invitando tutti ad incoraggiare Stryger Larsen in un momento difficile. Poche ore dopo poi un'altra foto, di squadra con la parola "Team". Un modo per serrare i ranghi, e ripartire tutti insieme dall'ottima prestazione in casa del Milan.