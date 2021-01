Lorenzo Insigne ci ha messo la faccia dopo Napoli-Spezia e la pesante sconfitta degli azzurri al Maradona. Il capitano si è preso le sue responsabilità per il risultato e per le tante occasioni sprecate, soprattutto nel primo tempo.

"Non so cosa sia successo, è mancata cattiveria sotto porta. Penso che i tiri ad inizio partita nella maggior parte dei casi fossero miei e potevo fare meglio. Dovevo essere io a trascinare i miei compagni ma non ci sono riuscito, mi dispiace. Sono dispiaciuto. Non riesco a guardare alla prestazione, penso solo al risultato e dovevo fare di più. Potevamo giocare fino a domani, la palla non entrava. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Ora dobbiamo rialzare la testa e preparare la partita di Udine per reagire. Il mister anche quando vinciamo ci sprona e ci carica. Non è contento del risultato, come tutti noi, ma ci ha caricato e adesso dobbiamo stare più uniti che mai".