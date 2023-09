Insigne costretto a chiedere scusa ai tifosi del Napoli dopo l’incontro con Messi: “Non volevo” Dopo aver giocato in Inter Miami-Toronto, Lorenzo Insigne ha postato in una stories una foto con Leo Messi. Una frase a corredo ha costretto ex capitano del Napoli a chiedere scusa.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Insigne da poco più di un anno gioca in MLS, l'ex calciatore della Nazionale è una delle bandiere della squadra di Toronto, che non naviga in buone acque. Recentemente Insigne ha avuto modo di giocare contro l'Inter Miami e quindi contro Leo Messi. Un piacere e un onore per l'ex capitano del Napoli, che in campo ha pure chiacchierato con la ‘Pulce' e che dopo la partita con una stories ha voluto rimarcare l'evento. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. La sua stories non è piaciuta a molti tifosi partenopei che lo hanno attaccato, e così Insigne è stato costretto a ‘scusarsi'.

Nella notte italiana tra il 20 e 21 settembre si sono sfidate a Miami l'Inter e il Toronto. La squadra guidata dal ‘Tata' Martino si è imposta per 4-0. Da quando c'è Messi la musica è totalmente diversa per l'Inter Miami. Leo non ha segnato ed è pure uscito per infortunio, ma il suo apporto comunque c'è stato. Durante il match c'è stato un momento in cui l'argentino ha incrociato Lorenzo Insigne. Un contrasto a metà campo, poi un momento di chiacchiere durante il primo tempo, a tratti con sorrisi spalancati per entrambi. Dev'essere stato un bel momento per Insigne, che si era già trovato a giocare contro Messi con la maglia della Nazionale.

Quando la partita è finita l'attaccante trentaduenne ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram. Nell'immagine si vede Insigne inseguire Leo Messi che avanza palla al piede. Un momento che di sicuro rimarrà nella memoria dell'ex partenopeo che a corredo ha scritto: "Con il migliore della storia", aggiungendo l'immagine della capretta, che da anni identifica il GOAT (il migliore di sempre).

Una frase che non stupisce, considerato che in tanti ritengono Messi sia davvero il miglior calciatore di ogni tempo. Ma quella frase: "Il migliore della storia" non è piaciuta a decine di tifosi del Napoli che invece ritengono che sia Maradona il miglior calciatore di sempre. E questi non pensavano forse che l'ex capitano partenopeo scrivesse ciò. Quindi, apriti cielo. Insigne bersagliato di messaggi. La conseguenza è stata un post che è stato pubblicato poche ore dopo.

Con un'immagine stilizzata di Maradona sullo sfondo, Insigne per sgomberare ogni tipo di dubbio ha scritto: "Ci sono alcune fedi, che vanno al di là del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona".