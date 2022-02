Insigne calcia in porta, un giocatore del Napoli vede il gol in anticipo ed esulta All’Olimpico il Napoli ha conquistato un successo pesante sulla Lazio, match deciso da Ruiz. Ma determinante è stato anche il gol di Insigne, predetto da un calciatore del Napoli.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli contro la Lazio ha colto un successo pesantissimo. I partenopei grazie al gol di Fabian Ruiz al 94′ sono tornati al successo dopo quattro partite all'asciutto e hanno agganciato il Milan al comando. 57 punti a testa, ma Napoli davanti in virtù dello scontro diretto. Inter a ruota, e sullo sfondo c'è la Juve. Un quartetto che può dar vita a un finale di stagione incredibile. La rete di Fabian Ruiz ha fatto esplodere di gioia i calciatori azzurri che hanno esultato in modo estremamente gioioso, ma c'è stato chi sul prato dell'Olimpico ha mostrato delle doti incredibili, quasi da veggente. Perché prima del gol dell'1-0 di Insigne un calciatore partenopeo appena il capitano ha calciato verso la porta ha iniziato a esultare.

Minuto 93 di Lazio-Napoli. La squadra di Spalletti ci crede, vuole tornare in vantaggio, vuole vincere perché sa che sarebbe fondamentale ottenere i tre punti. Gioca con criterio il Napoli, non si butta in avanti andando all'arrembaggio, eppure la voglia di spaccare il mondo c'è. Perché dopo l'1-0 di Insigne il bis è stato a un passo, ma una prodezza di Pedro aveva rimesso in parità il match, un 1-1 all'89' che sapeva di beffa per gli azzurri. Continua a spingere il Napoli, che imbecca Ounas, l'algerino con una sterzata elude il controllo di un avversario e trova Elmas, che appoggia per Fabian Ruiz.

Lo spagnolo calcia dal limite dell'area di rigore, il tiro è splendido, ed esce in modo favoloso, il pallone prende un giro incredibile, sembra uscire, ma poi rientra. Strakosha vola, ma non ci arriva: è gol, il pallone è nell'angolino. La beffa tremenda è per Sarri, la Lazio perde 2-1. I calciatori del Napoli esultano, corrono all'impazzata verso lo spicchio di curva riservato ai tifosi partenopei. La festa è incredibile. Sono tre punti d'oro (anche se in quel momento la partita non era ancora finita).

La firma sulla vittoria ce l'ha messa anche Lorenzo Insigne che dopo sette mesi è tornato a segnare un gol su azione in una partita ufficiale (l'ultimo era il famoso tiro a giro di Belgio – Italia degli Europei). E sul gol di Insigne è accaduto qualcosa di molto particolare. Perché un calciatore del Napoli, alza le mani ed esulta non appena vede il capitano dei partenopei calciare in porta. Qualcosa di rarissimo. Quel calciatore è Mertens che capisce allo scoccare del tiro del compagno di squadra che quel tiro finirà alle spalle di Strakosha. ‘Ciro' Mertens è un bomber vero, il miglior all time del Napoli, e da volpe dell'area di rigore ha percepito subito che quella conclusione sarebbe diventata vincente. Sagace.