Infortunio Pulisic con gli USA, Milan in ansia: le condizioni e quante partite rischia di saltare

Preoccupazione in casa Milan per Christian Pulisic, costretto a lasciare il campo nel primo tempo dell’amichevole tra Stati Uniti e Australia, disputata nella notte italiana tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre. L’attaccante rossonero, capocannoniere della Serie A, si è fermato intorno alla mezz’ora di gioco dopo aver accusato un problema muscolare.

Pulisic, già alle prese di recente con qualche fastidio fisico, era partito titolare sotto la guida del commissario tecnico Mauricio Pochettino. Dopo un rapido consulto con i medici a bordo campo, il numero 11 del Milan ha chiesto la sostituzione. “Ha sentito tirare il bicipite femorale. Ora rientrerà in Italia, ma al momento non possiamo aggiungere altro”, ha dichiarato Pochettino dopo la partita.

Le condizioni e tempi di recupero

Christian Pulisic era già in dubbio alla vigilia per un fastidio alla caviglia che lo accompagna da settimane, ma il ct Mauricio Pochettino aveva deciso comunque di schierarlo titolare, rassicurato dalle buone sensazioni avute in allenamento.

La gara, però, è durata poco per il numero 10 statunitense: dopo appena mezz’ora è stato costretto a lasciare il campo. Il primo colpo duro è arrivato al 15’, in seguito a un intervento di Jason Geria, ma Pulisic aveva stretto i denti e proseguito. Al secondo fallo del difensore australiano, però, l’attaccante del Milan si è accasciato a terra e, nonostante i tentativi dello staff medico, ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando spazio a Diego Luna.

Il giocatore verrà valutato dallo staff sanitario del Milan una volta rientrato a Milanello. Solo gli esami strumentali chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero, ma il sospetto è che si tratti di un infortunio muscolare al bicipite femorale.

È ancora presto per parlare di rientro, ma la presenza di Pulisic nella prossima gara di campionato appare al momento altamente in dubbio. Il Milan, in attesa dei risultati degli accertamenti, spera che si tratti soltanto di un problema lieve.