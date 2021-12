Infortunio per Correa, esce in lacrime e fa un gesto preoccupante: “Ho sentito tirare” Nel secondo tempo di Roma-Inter, brutto infortunio muscolare di Correa che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo pochi minuti. Il problema, alla gamba sinistra.

A cura di Alessio Pediglieri

Brutto infortunio per Correa nel secondo tempo di Roma-Inter: l'argentino si è infortunato nel tentativo di liberarsi al limite dell'area di rigore dai difensori giallorossi. Un tocco, il secondo, quindi il dribbling e poi la mano sulla coscia sinistra e subito l'altra al cielo a richiamare la panchina. Infortunio muscolare, con il giocatore che poco dopo si siede a terra incapace di continuare il match. Inzaghi lo sostituirà con Alexis Sanchez ma ciò che adesso preoccupa sono le condizioni dell'argentino.

Subito dopo essersi fermato, Correa ha richiamato la panchina per il cambio immediato e la speranza è che si possa essere fermato al primo dolore senza gravissime conseguenze. Correa è uscito dal campo zoppicante e a capo chino e al momento dell'arrivo in panchina è scoppiato in un pianto di rabbia e di frustrazione per l'ennesimo contrattempo stagionale, dopo aver spiegato cosa sia successo: "Ho sentito tirare" ha detto ai medici nerazzurri.

Una nota totalmente fuori dallo spartito nerazzurro, l'infortunio di Correa che fa stonare la composizione altrimenti perfetta contro la Roma. Sul 3-0 e in controllo totale del match, l'argentino si è dovuto fermare nella classica azione di rimessa, mentre stava provando a saltare la difesa romanista. Adesso si dovrà attendere di capire la reale natura dell'infortunio. Se da un lato sembra che il ‘Tucu' nerazzurro si sia fermato in tempo, dall'altro preoccupa il linguaggio del corpo e l'atteggiamento del giocatore: sconsolato, in lacrime e con la netta sensazione che il problema muscolare non sia marginale.

(in aggiornamento)