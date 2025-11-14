Infortunio orrendo per Francis Abu, l’avversario è sconvolto: si scusa con tutta la panchina

L'infortunio occorso al povero Francis Abu durante la partita tra il suo Ghana e il Giappone è stato davvero orribile. Il centrocampista classe 2001 che milita nel Tolosa ha sentito letteralmente la sua gamba spezzarsi in due dopo un intervento accidentale di un avversario. Quest'ultimo è stato il primo, sotto shock, a rendersi conto dell’accaduto e ha iniziato a scusarsi senza sosta con Abu e con tutta la squadra ghanese, molto colpita da quanto accaduto.

Tremendo infortunio per Francis Abu contro il Giappone

L’episodio si è verificato nel match amichevole valido per la Kirin Challenge Cup 2025, ovvero la serie di partite organizzate dalla federazione nipponica contro altre rappresentative. Questa volta i “Samurai Blue” hanno affrontato il Ghana e poi dovranno vedersela con la Bolivia tra quattro giorni. L’atmosfera però è stata rovinata dal gravissimo infortunio di Abu.

Subito dopo l’intervallo, il calciatore giapponese Tanaka aveva il pallone tra i piedi e si stava preparando a calciare quando è arrivato Abu, che ha tentato di conquistare la sfera. In una frazione di secondo il calciatore in maglia blu ha colpito involontariamente con tutta la sua forza la parte bassa della gamba di Abu, che si è letteralmente spezzata sotto l’effetto del colpo. Scene tremende, con il ghanese dolorante e tutti i calciatori disperati nella richiesta di assistenza.

L'avversario di Abu si scusa con tutto il Ghana

Tanaka, letteralmente affranto, ha cercato in tutti i modi di aiutare i soccorsi e poi si è scusato con Abu mentre veniva trasportato in barella fuori dal campo. Dopo l'uscita di scena del calciatore del Tolosa, il numero 17 si è avvicinato alla panchina degli avversari e ha iniziato a spiegare la sua involontarietà. L'allenatore del Ghana lo ha abbracciato consolandolo a sua volta, spiegandogli che purtroppo questi incidenti possono capitare durante una partita. Le prime indicazioni che arrivano su Abu intanto non sono delle migliori: a quanto pare le fratture sarebbero multiple, con la prospettiva di uno stop lunghissimo.