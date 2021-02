La trasferta di Europa League in quel di Belgrado non ha portato buone notizie in eredità a Stefano Pioli. Oltre alla beffa del pareggio incassato in extremis e in superiorità numerica, sono arrivati anche i ko di Bennacer e Mandzukic. Quest'ultimo, titolare contro la Stella Rossa, ha accusato nelle ultime ore, un problema di natura muscolare che lo costringerà a saltare il derby contro l'Inter.

Stefano Pioli perde uno dei suoi "guerrieri" in vista dell'attesissimo derby di Milano in programma domenica alle 15. Mario Mandzukic infatti non sarà disponibile per la supersfida contro i cugini dell'Inter a causa di un problema di natura muscolare. Le ultime indiscrezioni hanno confermato che l'ex Juventus non è sceso in campo nell'ultimo allenamento della vigilia, e resterà dunque a riposo. Un fastidio legato all'ultimo impegno infrasettimanale in Europa League, con Mandzukic che per la prima volta ha giocato titolare con il Milan contro la Stella Rossa.

