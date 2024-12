video suggerito

Infortunio Leao, l’esito degli esami: salta Milan-Roma, forse torna per la Supercoppa Italiana L’attaccante portoghese è uscito a metà del primo tempo della sfida con il Verona. Leao ha riportato un’elongazione del flessore che non dovrebbe permettergli di giocare Milan-Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Elongazione al flessore sinistro. Questo è in estrema sintesi l'esito degli esami strumentali di Leao, che verrà rivalutato tra una settimana. L'attaccante portoghese dunque salterà Milan-Roma, la partita di campionato in programma domenica 29 dicembre. Leao spera di tornare a disposizione di Fonseca per la Supercoppa Italiana, che si terrà a inizio gennaio.

Leao sarà rivalutato tra una settimana: Supercoppa a rischio

Verona non è stata fatale questa volta per il Milan. Ma lo è stata per Leao che a metà del primo tempo è uscito dal campo a causa di un infortunio muscolare. La preoccupazione sin da subito non è stata enorme, ma era evidente che qualche partita Leao l'avrebbe potuta saltare. Il giocatore è stato valutato e gli esami dunque hanno stabilito ciò: elongazione al flessore sinistro. Lo stop per ora non è quantificabile. Perché l'esterno d'attacco dovrà essere rivalutato. Dopo Natale si avranno le idee più chiare. Fonseca spera di averlo a disposizione per Milan-Juventus, semifinale della Supercoppa Italiana in programma il 3 gennaio.

Pulisic ancora infortunato: prova il recupero per Milan-Roma

Il Milan ha un problema con gli infortuni. Nella partita di Verona gli indisponibili erano addirittura nove. Chiaramente non hanno tutti lo stesso peso. Ma oltre a Leao è fuori soprattutto Christian Pulisic. L'esterno americano ha saltato le ultime partite e spera di essere pronto per l'incontro casalingo con la Roma. Il recupero non è così scontato anche se Fonseca confida di averlo a disposizione per la Supercoppa Italiana. Bennacer è tornato ad allenarsi con il gruppo. Saranno fuori ancora per qualche settimana invece l'inglese Loftus-Cheek e Okafor. Mentre Morata contro la Roma ci sarà, ha saltato Verona per febbre e tonsillite.