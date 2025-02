video suggerito

Infortunio Douglas Luiz, è il quinto problema muscolare in stagione: tornerà dopo la sosta Douglas Luiz si ferma ancora, c'è lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: quando potrà tornare in campo con la Juventus e quante partite salterà.

A cura di Ada Cotugno

L'esito purtroppo ha assecondato le aspettative dei tifosi: Douglas Luiz si ferma ancora, gli esami strumentali effettuati dopo la partita contro il Cagliari hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra che si traduce in almeno due settimane di stop, sempre che il recupero proceda secondo i ritmi stabiliti dallo staff medico della Juventus. Thiago Motta perde ancora una volta il brasiliano che in questa stagione ha già saltato 14 partite per problemi fisici, tutti relativi a guai muscolari che hanno condizionato la sua prima esperienza in Italia.

È il quinto stop per infortunio muscolare dell'ex Aston Villa che è diventato la grande delusione del mercato bianconero. I 50 milioni versati per lui agli inglesi non sono stati giustificati, dato che il centrocampista è stato spesso indisponibile: adesso dovrà restare ai box ancora per qualche settimana e probabilmente tornerà dopo la sosta per le nazionali del mese di marzo, saltando impegni importanti.

Douglas Luiz infortunato, c'è lesione

Attraverso un comunicato ufficiale la Juventus ha annunciato che il brasiliano ha sofferto di una nuova lesione, procurata nei 20 minuti giocati contro il Cagliari nell'ultima giornata di campionato: "In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina Douglas Luiz è stato sottoposto presso il Jmedical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Dunque per lui si preannunciano 2-3 settimane di stop prima di poter rientrare a disposizione di Thiago Motta.

Quando tornerà in campo

Si tratta del quinto infortunio muscolare di questa sfortunatissima stagione in cui ha trascorso più tempo in infermeria che in campo. Prima l'affaticamento che lo ha tenuto fermo per 10 partite tra ottobre e dicembre, poi una serie di problemi fisici che hanno completamente condizionato la sua avventura con la Juventus, trasformandolo nella più grande delusione per tutti i suoi tifosi.

Il suo rientro in campo potrebbe slittare addirittura dopo la sosta per le nazionali di marzo: sicuramente salterà la partita di Coppa Italia contro l'Empoli, oltre a Verona e Atalanta in campionato. Secondo le previsioni più ottimistiche potrebbe tornare contro la Fiorentina a metà marzo, ma probabilmente in via precauzionale verrà convocato nuovamente dopo la sosta.