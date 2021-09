Infortunio di Dybala meno grave del previsto, preoccupa Morata: l’esito degli esami Juve La Juventus tira un sospiro di sollievo: l’infortunio di Paulo Dybala è meno grave del previsto. Escluse lesioni muscolari per l’argentino che potrebbe tornare in campo subito dopo la sosta per le nazionali. Più lunghi invece i tempi di recupero per Alvaro Morata, anche lui uscito acciaccato dal match contro la Sampdoria.

A cura di Michele Mazzeo

Nelle prossime due delicate gare la Juventus di Massimiliano Allegri dovrà fare a meno della coppia d'attacco formata da Paulo Dybala e Alvaro Morata. Dopo gli infortuni rimediati nel match di campionato contro la Sampdoria i due infatti, come previsto dal tecnico bianconero, dovranno saltare certamente almeno la gara di Champions League contro il Chelsea e il derby contro il Torino del prossimo turno di Serie A.

L'infortunio dell'argentino, che con l'inconsolabile pianto al momento dell'uscita dal campo nella gara contro i blucerchiati aveva spaventato tutti, sembra però per fortuna essere meno grave del previsto. In casa bianconera c'è difatti la forte speranza di recuperarlo per la gara casalinga del 17 ottobre, la prima dopo la sosta per le Nazionali, contro la Roma, anche se restano ancora da valutare i tempi effettivi di recupero. Ci si attende invece uno stop più lungo per il centravanti spagnolo

Questo infatti l'esito degli esami strumentali a cui i due calciatori bianconeri si sono sottoposti in mattinata al J-Medical. Per Paulo Dybala, uscito in lacrime dal campo nella partita contro la Sampdoria, sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra e tre settimane dovrebbero quindi bastare per permettere un recupero al 100%.

Un po' più lungo invece dovrebbe essere lo stop forzato per Alvaro Morata, anche lui sostituito nel finale della gara contro i blucerchiati per un infortunio alla coscia destra. I problemi muscolari accusati nel match contro i liguri sembrano infatti essere più seri del previsto con lo spagnolo che probabilmente dovrà stare fuori almeno un mese.

Questa la nota della Juventus sulle condizioni di Paulo Dybala e Alvaro Morata dopo gli esami strumentali a cui si sono sottoposti dopo gli infortuni patiti nell'ultima gara di campionato: