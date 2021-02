Non arrivano buone notizie per Andrea Pirlo in vista dei prossimi impegni della Juventus. Il club bianconero attraverso una nota ufficiale ha fatto il punto sulle condizioni di Arthur che ha rimediato un infortunio alla gamba destra. Una tegola per la formazione campione d'Italia che perde uno dei calciatori più in forma del momento, l'assenza del quale si è sentita e non poco nell'ultima sfida contro l'Inter valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La Juventus perde Arthur. Nella nota relativa all'allenamento odierno della formazione di Pirlo, è arrivato l'aggiornamento sulle condizioni dell'ex Barcellona che finisce dunque ai box. Queste le parole del comunicato del club di corso Galileo Ferraris: "Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia".

La situazione di Arthur dunque sarà monitorata di giorno in giorno, con l'unica certezza al momento che è quella della sua assenza nel big match in programma sabato in casa del Napoli. Molto probabile anche un forfait in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions, in programma mercoledì alle ore 21 in terra lusitana. Toccherà a Rabiot e Bentancur (e all'occorrenza a McKennie) dunque scendere in campo e provare a non far rimpiangere l'assenza di un calciatore protagonista di un rendimento in crescendo. Per lui si tratta del secondo infortunio, dopo il problema alla coscia che gli ha fatto saltare due partite a fine dicembre.