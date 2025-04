video suggerito

Infortuni Napoli, come stanno Buongiorno e Anguissa: quando tornano e quante partite saltano Napoli in apprensione per gli infortuni di Buongiorno e Anguissa: quando tornano i due calciatore azzurri e quante partite saltano.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli si gode il primo posto in classifica dopo il sorpasso all'Inter ma deve fare i conti con gli infortuni di Buongiorno e Anguissa, usciti anzitempo nel corso del secondo tempo della partita contro il Torino. C'è stata subito un po' di apprensione per l'uscita di due perni della squadra di Antonio Conte ma dovrebbero esserci particolari problemi per i due calciatori azzurri.

Anche Lobotka ha lasciato il campo prima del fischio finale ma per il centrocampista azzurro non c'era nulla di preoccupante. Se nei primi istanti c'era più di qualche dubbio, con il passare delle ore sembrano svanire ma servono 24-48 ore per gli esami strumentali.

Come stanno Buongiorno e Anguissa: le condizioni e il rientro

Per Frank Zambo Anguissa si tratta di una forte contusione mentre Alessandro Buongiorno ha accusato un risentimento muscolare alla gamba destra: se per il centrocampista verranno fatte valutazioni giorno per giorno dopo gli esami, c'è più apprensione per il difensore reduce da un periodo di stop per un problema agli adduttori.

Le prime indicazioni sembrano positive ma c'è bisogno degli esami per valutare l'entità e servono 24-48 ore.

Anguissa e Lobotka dovrebbero essere a disposizione di Conte per Lecce senza troppi problemi mentre resta un piccolo dubbio su Buongiorno: nel caso cui si preferisse non rischiare, al suo posto giocherebbe Rafa Marin, che è subentrato al suo posto contro il Torino e lo aveva peraltro sostituito dal 1′ anche a Monza.

Se Buongiorno non dovesse giocare a Lecce, la speranza di Antonio Conte è di recuperarlo per le ultime tre partite di questo campionato: il Napoli è ad un passo dal quarto Scudetto della sua storia e ha bisogno di tutti i suoi calciatori più importanti per raggiungere questo obiettivo, che sembrava impossibile all'inizio della stagione.