Infantino inopportuno, esplode la rabbia dei tifosi inglesi: “Per la prima volta non sono stati arrestati”

Gianni Infantino, a margine del Forum Economico Mondiale si è dilungato ad autocelebrare il lavoro svolto in vista dei prossimi Mondiali 2026, facendo divertire la platea presente. Anche con una battuta fuori luogo che ha scatenato il livore dei tifosi inglesi. Che hanno risposto ricordandogli lo scandalo dei prezzi dei biglietti.

Gianni Infantino continua il suo tour per promuovere il più possibile il "main event" calcistico 2026, i Mondiali che si svolgeranno quest'estate tra Stati Uniti, Messico e Canada. E lo sta facendo in ogni modo e sfruttando ogni occasione, come il "World Economic Forum" che si è tenuto nella giornata di giovedì 22 gennaio a Davos, in Svizzera. Dove è però scivolato su una inopportuna quanto sgradita battuta rivolta ai milioni di tifosi inglesi che hanno subito risposto piccati al Presidente FIFA: "Pensasse ad abbassare il costo dei biglietti".

Infantino promuove i Mondiali 2026 al World Economic Forum di Davos

A scatenare l'acidità in Inghilterra sono state le parole utilizzate dal Presidente FIFA, Gianni Infantino al Forum per l'Economia Mondiale quando si è fatto accompagnare sul palco dal trofeo della Coppa del Mondo e dal pallone ufficiale della competizione. Un'introduzione alla platea autocelebrativa della grandezza del lavoro organizzativo svolto, dell'impatto di un evento così enorme sul piano economico e sociale, sull'importanza del calcio nell'avvicinare le persone, spianare contrasti e conflitti tra Paesi. Fino al riferimento che in sala ha fatto ridere i presenti ma non i tanti tifosi e appassionati inglesi che hanno mal digerito la battuta.

Infantino: "Nessun tifoso inglese arrestato… Un evento speciale, no?"

Parlando degli ultimi Mondiali, svolti in Qatar e che hanno registrato un successo oltre ogni previsione, viste le condizioni atmosferiche che per molti erano considerate un ostacolo insormontabile, così come l'ottimo esito dell'evento malgrado le polemiche verso la FIFA di attuare un vero e proprio processo di sportswashing, Gianni Infantino si spinto oltre: "Ci sono state molte critiche, ovviamente, prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Poi la palla ha iniziato a rotolare ed è iniziata la magia. Ed è stata una Coppa del Mondo meravigliosa. Virtualmente questi Mondiali hanno fermato ogni conflitto per quel periodo, realisticamente" ha poi aggiunto Infantino, "per la prima volta nella storia, nessun britannico è stato arrestato durante una Coppa del Mondo. Immaginate! È qualcosa di veramente, veramente speciale".

Infantino col Presidente Trump, gli Stati Uniti con Messico e Canada sono tra i Paesi ospitanti i Mondali 2026

La reazione dei tifosi inglesi: "Infantino pensi ad abbassare i prezzi dei biglietti"

Il riferimento, nemmeno tanto velato è ai problemi spesso legati agli hooligans, alle loro intemperanze che esplodono soprattutto nel momento in cui uniscono il tifo al bere. Un connubio divenuto impossibile ai Mondiali in Qatar 2022 dove l'alcool era stato bandito. Ma la battuta di Infantino non è piaciuta Oltremanica da cui è arrivata pronta e piccata la proposta da parte della Football Supporters' Association inglese: "Dato che abbiamo l'attenzione del signor Infantino, vorremmo sottolineare che invece di fare facili battute sui nostri tifosi, farebbe meglio a concentrarsi sulla vendita di biglietti a basso costo".

Mondiali 2026, per un tifoso seguire la propria squadra fino in finale costa 6 mila euro

Una stoccata diretta al fianco della FIFA che da mesi è sotto l'attacco incrociato da parte dei tifosi di tutto il mondo per aver emesso dei tagliandi per la Coppa del Mondo 2026 a prezzi esorbitanti a tal punto che diverse Federazioni hanno alzato l'attenzione su un problema concreto. Facendo alcuni calcoli approssimativi per un tifoso, seguire la propria squadra ai Mondiali 2026, tra viaggi, pernottamenti, partite e tutto il resto, considerando il cammino dalla prima partita alla finale, costerebbe non meno di 6 mila euro.