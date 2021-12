Incubo Covid, la Serie B rinvia tutte le partite del 26 e del 29 dicembre La Lega di Serie B ha deciso di rinviare le giornate di campionato in calendario per domenica 26 e mercoledì 29 dicembre a causa dell’aumento dei casi di positività al Covid-19.

La Lega di Serie B ha deciso di rinviare le giornate di campionato in programma per domenica 26 e mercoledì 29 dicembre a causa dell'aumento dei casi di positività al Covid-19. L'assemblea dei club è ancora in corso e, al netto della scelta fatta, sul tavolo della discussione adesso c'è la necessità di trovare e incastrare le nuove date per i due turni (19° e 20°) che saltano per l'emergenza sanitaria. Giocoforza, il calendario cambia considerato il periodo di pausa inizialmente previsto tra il 29 dicembre e il 5 gennaio.

Un segnale molto forte in tal senso era stato rimandare i match di Benevento-Monza e Lecce-Vicenza dello scorso week-end sia per l'allarme generato dal riscontro dei test sia per l'evoluzione della pandemia nel Paese. La stessa società brianzola, bloccata dall'Ats territoriale, non potrà interrompere l'isolamento e la quarantena precauzionale prima del 29 dicembre. Una situazione che ha spinto l'assemblea delle società a prendere una scelta drastica ma necessaria per tutelare l'incolumità dei tesserati e del pubblico allo stadio.

La Lega di Serie B ha dovuto prendere atto di come il virus abbia fatto breccia nelle squadre nonostante i protocolli attualmente in vigore e il numero dei controlli effettuati su calciatori e membri degli staff tecnici. Conti alla mano, sono ben sette le società che annoverano un numero importante (e preoccupante) di positivi. Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal le squadre che hanno alzato la soglia d'allarme.

