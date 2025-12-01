Incredibile in Spagna, in Getafe-Elche l’arbitro espelle un altro arbitro: la motivazione è surreale

La clamorosa decisione arbitrale è avvenuta nei minuti finali di Getafe-Elche ne Laliga spagnola: l’arbitro Hernández si è avvicinato alla panchina dei padroni di casa e ha estratto il rosso diretto all’ex collega Mejuto González. Colpa dei raccattapalle.

Un cartellino rosso nei minuti finali di Getafe-Elche, gara valida per la 14a giornata de LaLiga spagnola: è stato alzato verso la panchina dei padroni di casa da parte del fischietto Alejandro Hernández Hernández. Ma non nei confronti del tecnico José Bordalàs, di un membro del suo staff o di qualche giocatore troppo esuberante in panchina. Bensì a Enrique Mejuto González, ex arbitro di lungo corso in Spagna e in campo internazionale e attualmente delegato del Getafe. Il motivo? Non aver gestito al meglio il gruppo di raccattapalle, di cui doveva occuparsi durante la partita, autori di reiterati e scientifici ritardi nella ripresa del gioco.

Cos' successo nei minuti finali di Getafe-Elche: la decisione di Hernández

Una "prima" assoluta, mai vista in una campo di calcio dove le sanzioni da parte del direttore di gara sono sempre rivolte ai diretti protagonisti: giocatori e tecnici (e loro vice). Invece, Alejandro Hernández Hernández, il fischietto di Getafe-Elche è entrato a suo modo nella storia del calcio spagnolo – e non solo – per una decisione del tutto inedita quando ha deciso, nei minuti finali di una partita ad altissima tensione agonistica, di estrarre un cartellino rosso nei confronti della panchina dei padroni di casa, andando a colpire Enrique Mejuto González, una leggenda del calcio spagnolo, avendo arbitrato in oltre 260 partite in Liga e oggi apprezzato delegato del club per le sue relazioni ottime col mondo arbitrale.

I motivi dell'espulsione di Mejuto González: i raccattapalle ritardavano il gioco

La "colpa" di González è stata una e si è scoperta solamente dopo il referto arbitrale consegnato ai delegati della Federcalcio spagnola. Nessuna parola fuori luogo o di troppo, nemmeno atteggiamenti offensivi o provocatori: il rosso diretto è giunto perché i raccattapalle a bordo campo, sotto il controllo diretto dei padroni di casa, non stavano svolgendo correttamente il proprio lavoro. Anzi, si sono resi protagonisti ripetutamente di scientifici ritardi nella riconsegna del pallone e nella ripresa regolare del gioco. Stupore e sconcerto sulla panchina del Getafe e negli occhi di Mejuto González che ha così dovuto abbandonare il campo.

Chi è Mejuto González, l'ex arbitro espulso: diresse a Istanbul Liverpool-Milan 3-3

La notizia ha fatto il giro della Spagna e sollevato un polverone non solo per la scelta a dir poco singolare di Hernández giustificata da un'altrettanta motivazione nei confronti di un ex collega, ma anche perché Mejuto González è da sempre considerato uno degli arbitri più bravi e riconosciuti nel calcio iberico: prima di diventare nel 2019 delegato Getafe per le relazioni con la categoria, aveva infatti arbitrato oltre 260 gare in massima divisione, oltre ad essere uno stimato fischietto internazionale dove diresse anche il dramma sportivo del Milan nella Champions 2004-2005 con la clamorosa rimonta di Istanbul da parte del Liverpool che poi vinse la Coppa ai rigori.