Incendio in una cucina: evacuato lo stadio del Tottenham Mattinata movimentata nel Tottenham Hotspur Stadium ovvero l’impianto che ospita i match interni degli Spurs. Le 300 persone presenti all’interno della futuristica struttura è stata evacuata, dopo un incendio scoppiato in una delle cucine. Il club ha poi diramato una nota ufficiale minimizzando quanto accaduto.

A cura di Marco Beltrami

Un piccolo spavento e fortunatamente nulla più. Mattinata movimentata a Londra, nel Tottenham Hotspur Stadium ovvero l'impianto che ospita i match interni degli Spurs. La futuristica struttura è stata evacuata, con circa 300 persone che sono state fatte uscire, dopo un incendio. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio in pochi minuti, e non ci sono stati feriti. Dopo poche ore la situazione è tornata alla normalità e tutti gli addetti ai lavori hanno potuto riprendere il proprio posto.

A metà mattinata dunque gli addetti alla sicurezza del nuovo impianto di White Hart Lane hanno invitato tutte le persone presenti all'interno degli uffici a lasciare il loro posto ed uscire. Una procedura obbligata, dopo un piccolo incendio scoppiato in una delle cucine. Niente di grave, visto che un tecnico presente sul posto in breve tempo ha rimesso la situazione a posto, ancor prima dell'intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi completato l'opera constatando l'assenza di danni strutturali.

Il Tottenham in una nota ufficiale, ha fatto il punto su quanto accaduto minimizzando e tranquillizzando i suoi tifosi: "Possiamo confermare che il Tottenham Hotspur Stadium è normalmente operativo dopo che questa mattina (giovedì 2 settembre) è scoppiato un piccolo incendio, causato da un compressore d'aria, in una delle cucine. L'incendio è stato circoscritto in un'area molto piccola ed è stato rapidamente spento con un estintore dalla prima persona sulla scena. L'edificio è stato brevemente evacuato secondo le procedure di sicurezza standard in seguito all'attivazione del sistema di allarme antincendio, mentre una squadra dei vigili del fuoco di Londra ha partecipato allo stadio e ha effettuato un'ispezione di sicurezza prima di lasciare la scena."