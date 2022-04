Inaki Williams l’Iron Man del calcio spagnolo, da 6 anni non salta una partita Inaki Williams dall’aprile 2016 non salta una partita della Liga. Il calciatore dell’Athletic Bilbao ha disputato 227 gare consecutive, ma nella classifica all time è solo ottavo.

A cura di Alessio Morra

Quando alla fine di ogni stagione si guardano i numeri e le statistiche di ogni campionato si va a cercare sempre un dato: quello relativo ai calciatori che hanno disputato tutte le partite. Generalmente sono pochi, e la maggior parte sono portieri. Avere una serie di partite consecutive non è semplice, chi sta battendo ogni tipo di record è il calciatore dell'Athletic Bilbao Inaki Williams, che non salta un match da sei anni. Numeri clamorosi. Williams ha già battuto il primato del campionato spagnolo, ma è solo all'ottavo posto della classifica con i giocatori con più partite consecutive nella storia dei cinque principali campionati europei.

Williams è uno dei simboli dell'Athletic Bilbao, è un attaccante di buon livello che oltre a fare gol ha mostrato in questi anni delle qualità atletiche incredibile. Perché è dall'aprile 2016 che Inaki Williams non salta una partita della Liga. Clamoroso. Nell'ultimo turno di campionato, molto negativo per i baschi battuti 2-0 in casa dal Celta Vigo, il giocatore di origine ghanesi ha disputato la 227a partita consecutiva e così ha celebrato i sei anni di fila in campo. Già lo scorso ottobre aveva battuto il precedente primato del campionato spagnolo, che apparteneva a Juan Antonio Larranaga, ex della Real Sociedad.

Ovviamente Williams vuole continuare a migliorare il suo record, ma per scalare la classifica dei calciatori con il maggior numero di presenze consecutive nei principali campionati europei deve continuare a galoppare. Perché al comando c'è il mitico Sepp Maier, leggendario portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca, che giocò 442 gare consecutive! Tredici anni di fila in campo dal 1966 al 1979. Segue in classifica un altro portiere e cioè l'americano Friedel, che in Premier ha disputato 310 partite in fila. Sul podio un altro portiere Fabien Cool, in campo con l'Auxerre per 307 partite e per otto anni. Mentre l'ex numero uno francese Dominque Baratelli è in classifica due volte, quarto e settimo. Il primo giocatore di movimento in classifica è invece Heinz Simmert, quinto con 259 incontri disputati consecutivamente con il Colonia negli anni '70.